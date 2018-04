Vyrobte si doma škrabadlo pro kočku

Máte doma neustále rozškrábané nohy u stolu, gauč nebo křesílka? Pokud ano, asi právě nastal čas pořídit vaší kočičce nějaké pěkné škrabadlo. Samozřejmě že by i stačilo vyrazit do obchodu a nějaké to škrabadlo pořídit, ale proč to neudělat trochu jinak? Určitě máte vaši kočku rádi a je to pro vás člen rodiny a proč tedy neobětovat trochu svého volného času a nějaké pěkné škrabadlo nevyrobit? Z takového výrobku budete mít jistě radost vy a stejně tak i váš domácí mazlíček, protože škrabadlo můžete vyrobit přesně na míru vaší kočičce.

Výběr toho správného projektu

Do jak velkého výrobku se pustíte, záleží jen na možnostech prostoru ve vašem domě či bytě a také na vaší chuti a na tom, co bude vyhovovat nejvíce vaši kočičce. Na výběr zde samozřejmě je. Troufáme si tvrdit, že vaše kočka bude nejšťastnější, pokud si vyberete kočičí strom. Budete se sice muset asi více snažit, ale za tu snahu to jistě stojí! Pokud nemáte čas, nebo chcete situaci vyřešit rychle, než se třeba pustíte do výroby něčeho složitějšího, můžete také jednoduše například omotat nohu u stolu nějakým lanem.

Kam škrabadlo umístit?

Pokud se vrhnete do tvoření, nepodceňujte ani jeho umístění. Kočky jsou tvor zvídavý a rády sledují dění v okolí, proto by škrabadlo umístěné ve tmavém koutu pokoje bylo vyloženě za trest. Nejlepší bude, pokud se vám podaří vybrat místo, ze kterého je dobrý výhled a spokojenost vašeho zvířecího člena rodiny je zaručena.

Co vše bude potřeba na výrobu kočičího stromu?

Jako první a nejdůležitější bude potřeba nějaká větev, strom či nějaké poleno. Poté si připravte lepidlo, nůž na sundání kůry stromu, lak na dřevo, lano, desky, molitan, pevnou látku nebo chlupatinu, šroubovák, hmoždinky, šrouby… Ale co hlavně? Velkou představivost a spoustu trpělivosti. Rozhodně si před samotnou výrobou nezapomeňte připravit návrh škrabadla, rozhodně si tím ulehčíte spoustu práce.

A teď již samotná výroba

Nejprve se musíme pustit do odstranění kůry ze stromu a kmen pak nechat dostatečně vyschnout. Buďte trpěliví, samotné vysychání kmenu může trvat i více než měsíc. Mezi tím si můžeme připravit desku, která bude sloužit jako základna a tu přišroubujeme ke stromu. Až bude kmen dostatečně vyschlý, natřeme ho lepidlem na dřevo a poté omotáme připraveným lanem. Ze zbývajících desek vytvoříme místa, kde bude moci vaše kočka odpočívat. Myslete na pohodlí vaší kočky, a proto by délka desek měla být alespoň 30 centimetrů. Tuto desku ještě pokryjte molitanem. Nakonec nezapomeňte strom velmi dobře připevnit, aby se ani nehnul a to i při větší zátěži.

A máte hotovo!

Gratulujeme, právě jste vytvořili vašemu kočičímu miláčkovi škrabadlo. Vaší další fantazii se samozřejmě meze nekladou, a proto můžete na škrabadlo přidělat i nějaké pelíšky, prolézací tunely, či nějaké místa, kde se kočka bude moct schovat.