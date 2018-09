Výroba vlastního jablečného moštu

Letošní úroda jablek vypadá opravdu velmi slibně. Letošní horké léto velmi přálo těmto výtečným plodům, a proto se může lehce stát, že vám vaše jabloně urodí tolik jablek, že je nezvládnete ani sníst. Co pak s nimi? Byla by rozhodně škoda je nechat zkazit a proč si tedy nevyrobit vlastní domácí mošt, nebo cider? Třeba vás zrovna tato činnost nadchne a vaši příbuzní budou jistě mile překvapeni.

Co budete k výrobě potřebovat?

Samozřejmě se rozhodně neobejdete bez jablek. Nejvhodnějšími odrůdami na výrobu moštů jsou ty pozdní. Jejich chuť může být spíše kyselá, ale měla by být hezky zralá, ale rozhodně ne přezrálá. Dalším krokem je omytí jablek a jejich rozdrcení. Na drcení jablek budete potřebovat drtič ovoce. Ale pokud ho nemáte, půjdete to i jinak. Využít můžete například dřevěný tlouk, nebo je můžeme zkusit rozemlít či nastrouhat. Pokud jste si někdy rozkrojili jablko a nechali ho na vzduchu, jistě jste si všimli, že poměrně rychle zhnědlo. Kvůli tomu bychom měli rozdrcená jablka začít co nejdříve lisovat. Šťávu, která nám lisováním vznikne, už nemusíme vůbec nijak upravovat ani přidávat cukry a nic podobného. U hodně sladkých jablek doporučujeme naředění vodou.

K vylisování můžete použít různé druhy lisů. V malém množství můžete šťávu z drti jen vymačkat rukou. Drť dejte například do pytlíku ze staré záclony a pořádně zmáčkněte.

Připravte si vhodné nádoby

Na mošt si připravte dobře vyčištěné lahve. Jejich velikost a tvar už záleží jen na vašem uvážení. Do těchto sklenic pak začněte plnit vylisovaný mošt. Dávejte ale pozor abyste lahve neplnily až po jejich okraje. Toto pravidlo musíme dodržovat kvůli následné konzervaci moštu, která samozřejmě musí proběhnout, jinak byste lahodný vitamínový mok museli zkonzumovat do 2 dnů. Při zavařování se díky teplu objem šťávy zvětší. Pokud se nechcete trápit kupováním lahví speciálně na mošt, můžete naprosto bez problémů použít obyčejné zavařovací lahve.

Jak provést konzervaci moštu

Pokud již máte správně naplněné lahve je na čase pustit se do konzervace. Vezměte velký zavařovací hrnec, do kterého umístěte lahve naplněné vaším moštem. Do hrnce pak nalijte vodu, tak aby dosahovala až k hrdlům lahví. Poté dáme na plotýnku a musíme sledovat teplotu vody. Vždy by se správně měla pohybovat kolem 75 – 80 °C. Ve chvíli, kdy voda v hrnci dosáhne této teploty, okamžitě vyndáme lahve, zavřeme zátkami a položíme je do vodorovné polohy.

Nám se ale osvědčil způsob, kdy mošt nalíváme do horkých zavařovacích sklenic od okurek. Dobře uzavřeme a zavařujeme v myčce na nádobí na program na 70 °C. Takto zavařený mošt vydrží asi půl roku, ale do té doby ho zcela jistě spotřebujete.

Další variantou je přivést mošt k varu ve velkém hrnci a plnit horké čisté sklenice. Jakmile mošt v hrnci dosáhne teploty 85°C, sundáme z plotýnky a až teď přijdou na řadu pečlivě vyčištěné lahve. Vyčistit je však není jediný krok, který musíme v tomto způsobu udělat. Lahve totiž musíte předem předehřát. Můžete je třeba zrovna vyndat z myčky nebo vypláchnout vroucí vodou. Pokud byste tento krok vynechali, nejspíše by vám ve chvíli, kdy byste je začali plnit horkým moštem, praskly. Horké sklenice navíc pomáhají sterilování. Poté co je naplníme, uzavřeme je zátkami a položíme na bok.

Nechcete se pouštět do zavařování?

Pokud s touto činností nemáte velké zkušenosti, ale mošt si chcete stejně vyrobit i pro vás máme užitečný typ. Jediné co budete potřebovat navíc je hodně místa v mrazáku. Vylisovaný mošt můžete totiž z ¾ naplnit do PET flašek, dobře uzavřít a následně zamrazit.

Výroba domácího moštu není nikterak složitá a všechny tím jistě velmi oslníte a sklidíte velké ovace, tak s chutí do toho, rozhodně se není čeho bát.

Jak se říká, 10 jablek nesníte, ale most z nich vypijete natotata.