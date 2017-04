Vypěstujte živý plot z habru

Habr se řadí mezi listnaté stromy a většina z vás ho jistě velmi dobře zná. Věděli jste ale, že jde o nenáročnou dřevinu, která se díky tomu, že velmi dobře snáší řez a tvarování skvěle hodí do živých plotů? I když se habr řadí mezi opadavé stromy, listy které na podzim uschnou, ze stromu v zimních měsících většinou neopadají. Stane se tak až s příchodem jara současně s tím, co začnou rašit listy nové. I to je vlastnost, kterou velmi oceníte právě v případě, že habr vysadíte jako součást živého plotu. Jen málokterá dřevina vám dokáže poskytnout takovou míru soukromí i v zimních měsících. Jde o dřevinu velmi vděčnou a i za vaši minimální péči se vám odvděčí, jak nejvíce bude moci.

Charakteristika rostliny

Habr se svým původem řadí mezi rostliny, které mají Evropský původ. Velmi rozšířený je opravdu téměř po celé Evropě. Je tedy velmi vhodný do našich podmínek, protože jsou pro něj naprosto přirozené. Jeho listy jsou zelené a mají vejčitý, pilovitý tvar. Habr dokonce také mohou v měsíci květnu zdobit krásné žluté květy. V tomto období se váš živý plot stane opravdovým skvostem. Běžně se dorůstá do výšky přibližně jednoho metru, jde ale o rostlinu, která velmi dobře snáší řez a své tvarování. Jeho výšku tak můžete velmi snadno regulovat podle svých požadavků. Navíc se také řadí mezi rostliny, které si více než dobře dokáží poradit s jarním zmlazovacím řezem, který může být klidně i velmi hluboký. Vůbec se nemusíte bát, že by mu tento řez ublížil, bude mít totiž opačné účinky, které mu pomohou skvěle zregenerovat. V případě, že živý plot nemáte a ani ho nechcete, můžete habr vysadit i jako solitérní rostlinu. I tak bude totiž vypadat naprosto skvěle. Řadí se navíc mezi velmi nenáročné a mrazuvzdorné rostliny, rozhodně se nemusíte bát, že by zimu v našich podmínkách nepřežil.

Jak postupovat při správném pěstování habru

Již jsme zmiňovali, že jde o rostlinu opravdu velmi nenáročnou a její pěstování rozhodně není nic složitého, ani nic, čeho byste se museli obávat. Habr vám bude navíc velmi vděčný i za minimální péči a dokáže se vám za ní skvěle odvděčit svou dlouhověkostí. Ideální půdou, kam bychom ho měli zasadit, je vlhčí půda, která bude poměrně bohatá na živiny. Nejlepším stanovištěm je slunné místo za takové stanoviště vám bude doslova vděčný. Ale vzhledem k tomu, že jde o přizpůsobivý, nenáročný keř, dokáže si dobře poradit i s méně úrodnou půdou, téměř jakýmkoli stanovištěm i větrným prostředím. Habr se řadí mezi poměrně rychle rostoucí dřeviny a i proto je hojně využíván právě do výsadby živých plotů. Habr vysazujeme ze sazenic, které bychom měli sázet v přibližném množství 3 sazenice na 1 metr, pokud sázíme jako živý plot, nezapomeňte na to, že si musíte k rostlinám mít přístup z obou stran, tak abyste mohli pohodlně provádět řez. I ptáci vám budou za habr v zahradě vděční. Tento strom se pyšní poměrně hustými větvemi, které jim poskytují naprosto dokonalou ochranu před jakýmkoli případným nebezpečím.