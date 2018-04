Vypěstujte si na zahrádce vlastní meloun!

Meloun patří mezi plodiny, které během léta nabízí zdravé osvěžení. Dlouhou dobu se vedly diskuze o tom, zda jde o ovoce, nebo zeleninu. Ačkoliv ho mnozí stále považují za subtropické ovoce, dle zahradníků i zemědělců se jedná o zeleninu. Důvod je jednoduchý. Meloun patří do čeledi tykvovitých mezi plodovou zeleninu, protože nevyrůstá na dřevině, ale je plodem jednoleté byliny. Je dobré to vědět v případě, že se chystáte meloun vypěstovat na své vlastní zahrádce. Není to zase až tak nemožné. Ukážeme vám, jak na to a provedeme vás celým procesem od výsevu až po samotnou sklizeň.

Melouny jsou prospěšné pro imunitu i hubnutí

Na začátek by bylo dobré si povědět, jaké přínosy pro lidský organismus meloun má. Je totiž plný vitamínů a minerálů, které mají schopnost bojovat proti zánětům, diabetu, astmatu a dokonce i rakovině. Zároveň má jen velmi malé procento kalorií, takže neublíží vaší postavě a přitom má schopnost zahnat chuť na sladké. Na samém počátku je však semínko. Aby vyklíčilo, potřebujete pro něj pečlivě vybrané místečko nejlépe v květináči či kelímku, který naplníte zeminou a do středu přidáte trochu rašeliny na udržení tepla, kterou meloun k vyklíčení nezbytně potřebuje.

Pečujte o meloun už od semínka

Semínko umístíte do středu přibližně půl centimetru hluboko a zahrnete hlínou. Poté vydatně zalijete, ale jen tolik, abyste semínko nevyplavili. Raději vícekrát denně po malých dávkách. Nejlepší období je pro výsev měsíc duben, kdy je dostatečná teplota i sluneční svit. K rychlejšímu vyklíčení zakryjte květináč igelitem nebo plastovým poklopem. Přibližně po dvou týdnech můžete semenáček se třemi až čtyřmi lístky vysadit na zahrádku. Při pěstování pomáhá tmavá netkaná textilie, která přitahuje sluneční paprsky a tím i teplo.

Poznáte zralý plod melounu?

Zemina, kam se chystáte sazenici umístit, musí být bohatá na živiny a vydatně prokypřená. Po pár týdnech by sazenice měly začít kvést. Rostlinku vždy zalévejte odstátou vodou několikrát denně. Až bude meloun dozrávat, s pravidelnou zálivkou přestaňte. Nejdůležitější složkou pro úspěšné pěstování je správné hnojení. Vyplatí se už na podzim před jarní výsadbou prohnojit zeminu zralým kompostem. Dodatečně je pak možné dohnojit ledkem.

Samotná sklizeň probíhá přibližně po sto dnech od výsadby. Pokud si nejste jistí zralostí plodu, vyzkoušejte jednoduchou zahradnickou pomůcku, podle které se na zralém plodu nesráží ranní rosa. Můžete také opatrně poklepat na plod. Po dozrání bude znít dutě. Stopka melounu potom také zasychá a stáčí se do kulata.