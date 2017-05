Vyměňte klasické fazole za mungo!

Slyšíte název mungo fazole poprvé v životě? Pokud jste tuto lahůdku ještě nikdy neochutnali, nastal rozhodně čas na změnu! Jedná se o zelené fazolky, které jsou výjimečné především svou chutí. Označení mungo fazole je pojmenování pro rostlinu s názvem vigna zlatá. S mungo fazolemi se nejčastěji setkáváme ve vietnamské kuchyni, ale dnes již rozhodně není žádný problém tyto fazolky zakoupit téměř v každém supermarketu. Pokud ale nepatříte mezi milovníky těchto obřích obchodů, můžete si nechat fazolky bez větších obtíží vyklíčit doma. Rozhodně se používání těchto fazolek nebraňte, protože obsahují opravdu velké množství látek, které jsou velice prospěšné našemu zdraví, a proto se je rozhodně nebraňte přidat do vašich oblíbených jídel!

Jak mungo fazole poznat?

Rozpoznat mungo fazoli není nic těžkého. Jde o malou luštěninu, která je zbarvená do zelené či červené. Po jejím ochutnání, můžeme v puse cítit známou chuť hrášku. Mungo fazole se mu totiž chuťově velmi podobá. Konzumovat je můžeme v různých podobách – a to klidně i syrové.

Proč se vyplatí naklíčené mungo fazole zařadit do našeho jídelníčku?

Fazolky jsou neuvěřitelným zdrojem látek, které se řadí mezi velmi prospěšné pro náš organismus. Najdeme v nich velký obsah bílkovin, hořčíku, vápníku, železa a také vitamín B. V případě, že s příchodem jara plánujete podstoupit jarní detox, rozhodně se nebojte i v takovém případě mungo zařadit do vašeho jídelníčku. Mungo fazole mají totiž skvělou vlastnost vyrovnávat překyselení organismu. Jejich další vlastností je také velmi lehká stravitelnost. Můžeme si tedy být jistí, že po konzumaci mungo fazolí rozhodně nebudeme trpět na nadýmání.

Nechcete mungo fazole kupovat v supermarketech?

V tom případě, si je můžete nechat vyklíčit doma. Rozhodně nejde o nic složitého, takže se do toho vůbec nebojte pustit ani v případě, že s takovým postupem ještě nemáte žádné zkušenosti. A jak tedy na to? Začněte tím, že si zakoupíte mungo fazole, nejlépe v bio kvalitě. Fazolky poté důkladně omyjeme pod vodou, tím zajistíme krásnou bělost klíčků. Takto omyté klíčky poté nemočíme do vlažné vody alespoň na pět hodin. Vodu po uplynutí pěti hodin scedíme a fazolky ještě necháme na vzduchu asi dvě hodiny. Poté, co splníme všechny tyto body, se u některých fazolek mohou začít objevovat maličké klíčky. Tyto fazolky vezmeme a přesuneme je do připravené nádoby. Tyto fazolky pak již jen nesmíme zapomínat alespoň třikrát denně zalévat. Kýženého efektu bychom se měli dočkat přibližně po čtyřech dnech. Po této době klíčky vyndáme z nádoby a namočíme ve vodě. Díky tomuto kroku z nich krásně půjde oloupat jejich zelená slupka. Nikdy nenechávejte klíčky v nádobě déle jak pět dní. Po této době by se totiž klíčkům začaly tvořit i lístečky a toho v našem pěstování rozhodně nechceme dosáhnout.

Jak naklíčené fazole konzumovat?

Takto naklíčené fazolky je nejlepší konzumovat syrové, protože poté co by prošly tepelnou úpravou, bylo by zničeno velké množství zdraví prospěšných látek. Dát si je můžete samostatně, ale pokud vám tak moc chutnat nebudou, rozhodně se je nebojte přidat do nějakého exotického salátu, které právě mungo fazolky krásně doplní.