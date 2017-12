Vyhněte se antibiotikům přírodní cestou. Pomůže obyčejný česnek!

Sychravé počasí, které naší republiku v podzimních a zimních měsících sužuje, doslova nahrává různým nemocem. Je pravdou, že obyčejná rýma se dá zvládnout poměrně jednoduše doma, ale co když vás zastihne nějaká zákeřnější nemoc a vy se i tak budete chtít vyhnout nenáviděným antibiotikům? V takovém případě by vám skvěle mohl pomoc právě česnek. Možná si budete myslet, že jsme se zbláznili, ale není tomu tak! Pojďme se na tento přírodní zázrak podívat trochu blíže.

Nesnáším česnek kvůli případnému zápachu z úst

Určitě mezi vámi najdeme spoustu lidí, kteří nesnáší česnek právě kvůli této jeho nepříjemné vlastnosti. To, co po konzumaci česneku způsobuje zápach z úst je látka, která se nazývá alicin. To ovšem ale není jediná vlastnost této látky. Právě díky ní můžeme považovat česnek za výborné přírodní antibiotikum. Není to však tak jednoduché, jako se na první pohled zdá. V česneku jako takovém totiž alicin obsažen není. Česnek totiž obsahuje pouze substrát alin a kromě alinu najdeme v česneku také enzym, který nazýváme alináza. A zde se pomalu dostáváme k jádru věci a ke vzniku účinné látky zvané alicin. Ten totiž vzniká reakcí při poškození česnekové buňky. A jak to probíhá? Enzym zvaný alináza se právě při poškození česneku má příležitost dostat k substrátu a právě v tuto chvíli může vzniknout právě ona zázračná látka.

O česneku věděli již ve starém Řecku

Dříve lidé k léčení nemocí samozřejmě využívali především sílu bylin, a proto rozhodně není divu, že o magické síle česneku věděli již staří Řekové a Římané. V těchto dobách byl česnek využíván také jako desinfekce na způsobené rány. Stále ještě pochybujete o jeho síle?

Jak to celé tedy funguje?

V dnešní době není jedinou možností konzumace česneku syrového či vařeného. Můžete sehnat i různé česnekové tablety, ale bohužel platí, že konzumace tablet se rozhodně nemůže vyrovnat síle česneku syrového. Pokrok moderní doby však zastavit nejde a proto se stále zkouší nové možnosti. Momentálně se například také testuje možnost aplikace účinné látky, kterou česnek obsahuje přímo do naší krve. Jak moc bude tato metoda fungovat, ukáže pouze čas.

V boji s jakou nemocí nám česnek pomůže?

Právě díky nové metodě mohli vědci přijít na to, že česnek působí skvěle nejen na různé kožní onemocnění, ale také skvěle pomůže v boji proti rakovinnému bujení. A to je určitě více než skvělá zpráva! Ale to samozřejmě není jediný pozitivní účinek, kterým se česnek může chlubit. Velmi dobře vám pomůže i jako skvělá věc k posílení vaší imunity. Látka, kterou česnek obsahuje, vám samozřejmě pomůže i v boji s obyčejným nachlazením, při potížích s tlakem a to ať už bojujete s tlakem vysokým či nízkým a mimo to vám pomůže i v případě vysokého cholesterolu. Trápí vás, nebo vaše děti astma? Zkuste si naordinovat česnek! Ano, slyšíte správně i v takovém případě ho oceníte jako skvělého pomocníka. Další nespornou výhodou česneku je jeho cena. Řekněte sami, copak seženete takto levný lék?

Antibiotikum, na které si tělo nevytvoří rezistenci!

Víte co je poslední nespornou výhodou česneku? Naše tělo si v případě přírodních antibiotik nestihne vytvořit odolnost na tuto látku. A to je oproti klasickým antibiotikům velká výhoda. Samozřejmě lze namítat, že východiskem z této situace by bylo omezení užívání klasických antibiotik, ale to rozhodně není dlouhodobé řešení problémů, ale tímto krokem bychom ho stále tlačili před sebou. A podle našeho názoru je důležité tento problém spíše řešit nežli jeho řešení neustále odsouvat na dobu neurčitou.