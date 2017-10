Vybíráme správný ručník

Je spousta věcí, které člověk vybírá opravdu poctivě. Ruku na srdce, kdo z vás ale věnuje pozornost a klade důraz i na výběr ručníku? Každý ručník je totiž jinak kvalitní, jinak příjemný a i jeho trvanlivost je jinak dlouhá, jeden ručník velmi dobře snese časté praní a druhý nikoli. Je zkrátka dobré věnovat pozornost i výběru příjemného a kvalitního ručníku.

Sledujte gramáž ručníku!



To, podle čeho dokážeme hned rozlišit ručník kvalitní od ručníku nekvalitního je jeho gramáž. Pravidlo je jednoduché a říká, že čím větší gramáž, tím vyšší je kvalita. Obecně tedy můžeme říct, že čím je ručník těžší, tím více bavlny obsahuje a tím také roste jeho kvalita. Ručníky tak budou na dotek velmi příjemné a budou mít velmi dobré savé vlastnosti. V tomto případě si dovolíme říct, že kvalitní ručník poznáme hned, co se ho dotkneme.

Z jakých materiálů můžeme vybírat?

Bavlna



Tento materiál bez pochyby patří mezi nejoblíbenější. Není se rozhodně čemu divit, jde o materiál velmi kvalitní s vysokými savými schopnostmi a i na dotek vám jistě tyto ručníky budou velmi příjemné.

Bambus



Ne každý možná ví, že i z bambusových vláken je možné vyrábět ručníky. Navíc se řadí mezi kvalitní materiály, které jsou ceněny hlavně pro svou vysokou antibakteriální vlastnost. Na tento materiál si totiž nepřijdou žádné bakterie ani plísně. Ručník z tohoto materiálu je příjemný, hebký a vydrží i nějaké to praní. Skvěle navíc absorbuje vlhkost a navíc bude také velmi rychle schnout. Jde zkrátka o ideální materiál.

Lněná textilie



Tento materiál můžeme nazvat nestárnoucí klasikou. Ručník z tohoto materiálu bude opravdu výborně vstřebávat veškerou vlhkost. Jeho sací vlastnosti jsou dokonce mnohem lepší, než je tomu u ručníků čistě bavlněných. Ručník z tohoto materiálu je skvělý díky svým vlastnostem, ale ani svým vzhledem rozhodně neudělá ostudu.

Za kvalitu se musí platit



V případě, že si chcete pořídit opravu kvalitní ručník, rozhodně se vyplatí nešetřit. Za kvalitní ručník považujeme takový, jehož gramáž se pohybuje okolo 420-450g/m². U ručníků ještě kvalitnějších může být gramáž klidně i dvakrát vyšší. Myslete na to, že ručník s nižší gramáží již není ručník ale spíše kuchyňská utěrka. Stále si myslíte, že je to zbytečné? Věřte nám, že opravdu není. Tím, že si pořídíme ručník s mnohem nižší gramáží, docílíme toho, že nám nebude příliš příjemný na dotek, bude slabší a navíc nebude mít ani takovou trvanlivost. Tím, že nakoupíte ručníky méně kvalitní za nižší pořizovací cenu, v podstatě vůbec neušetříme. Ty se totiž mnohem rychleji zničí praním a vy tak budete muset pořizovat nové. V dnešní době již není problém sehnat různé barevné škály a vzory a i v této oblasti existují módní trendy, které můžete sledovat. Vždy se hlavně ale řiďte tím, do jakých barev je laděna vaše koupelna a jaké ručníky se vám budou hodit. Dnes už navíc ani není nutné chodit do kamenných obchodů, ale svůj nákup můžete pohodlně uskutečnit v pohodlí svého domova prostřednictvím internetových eshopů, kde kvalitu ručníku jednoduše poznáte právě podle uvedené gramáže a materiálu. Záleží tedy pouze jen na vás, čemu dáte přednost.