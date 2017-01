Vybíráme sedací soupravu

Bez sedací soupravy si samozřejmě nedokážeme představit žádný bytový interiér. Důvod je jednoduchý. Při relaxu u televize nebo u zajímavé knížky, se chceme pohodlně usadit nebo ulehnout v prostoru obývacího pokoje. Právě proto se v dnešním článku zaměříme na sedačky, zejména na parametry, podle čeho je vybírat.

Na našem trhu najdete nespočet dodavatelů sedacího čalouněného i koženého nábytku. Že by nebylo z čeho vybírat, se rozhodně říci nedá. Výběru ale musíme věnovat dostatek času a především si musíme uvědomit, k jakému účelu a pro kolik lidí, bude pohovka především využívána. V dnešní době jsou zdaleka nejvíce preferovány praktické rohové sedačky, které nejen že šetří místo mnohdy malých obývacích pokojů v panelákových bytech, ale navíc poskytují dostatek prostoru pro celou rodinu. Vybírejte sedačky, které mají alespoň nějaký úložný prostor. Sem můžete umístit přebytečné polštářky nebo třeba deku, která u večerního sledování televize přijde rozhodně vhod. Ne každý si může dovolit komfort pokoje pro hosty. Tím se dostáváme k dalšímu parametru sedacích souprav, a to je jejich možnost rozložení na plnohodnotné lůžko nebo dokonce manželskou postel. Sice zde budou přespávat návštěvy nejvýše několik dní, přesto by se po noci neměli cítit zlomení. Rozložení sedačky by mělo být jednoduché a lůžko pohodlné. Proto se nezapomeňte při nákupu informovat, na konstrukční řešení, skelet a jádro pohovky a samozřejmě také na možnost výběru potahových materiálů.

Většinou máte na výběr velké množství potahových látek nebo jiných materiálů, takže lze sedačku bez problémů sladit s jakýmkoli interiérem. Moderní trendy se mění každým rokem. Není nad to, pořídit sedačku s nadčasovým designem, která vás neomrzí ani za několik let. Sedačka je poměrně výrazná investice, takže by nebylo od věci, kdyby se nám líbila i za několik let. To ale znamená pořídit kvalitní sedačku, jejíž životnost to umožní.

Kdo má zvíře nebo malé děti, jistě ocení sedačky kožené nebo koženkové, které se dají jednoduše setřít. Stále ale nevyšlo z módy klasické čalounění.

Rovněž se spoléhejte na dodavatele, který nabízí také bohaté příslušenství, jako jsou: křesla, taburety, pohovky rohové či rovné stavebnicové díly, nouzová lůžka, úložné prostory, podhlavníky, polohovací područky, polohovací a posuvná opěradla, televizní polohovací křesla atd. Nás zaujalo precizní zpracování sedacích souprav i širokého příslušenství, které nabízí společnost INTERMONT s.r.o. Jde o českého výrobce značkového nábytku MONTERO®. V oblasti sedaček firma spolupracuje s německým výrobcem sedacích souprav a tím je dán důraz na kvalitu, širokou nabídku kvalitních kůží a textilií s vysokým stupněm odolnosti proti oděru. Každá sedací souprava se vyrábí podle přání zákazníka, takže nemusíte zoufat, ani pokud potřebujete atypickou sedačku.