Vybíráme rostliny vhodné do tmavých koutů

Při výběru rostliny je důležité myslet na to, jaké podmínky pro své pěstování daný druh potřebuje. Většina rostlin pro svůj krásný vzhled potřebuje hlavně dostatek denního světla. Je pravdou, že je možné částečně denní svit nahradit umělým osvětlením, ale jak jistě tušíte, nikdy to nejspíš nebude to pravé ořechové. Pokud tedy víte, že rostlině nemůžete poskytnout luxus v podobě dostatku denního světla, je lepší svůj výběr lépe promyslet a vybrat spíše rostlinu, které budou dokonce tmavší zákoutí vyhovovat.

Jak je možné nahradit denní světlo?

Jak jsme již zmiňovali v úvodu, lze si částečně pomoci umělým osvětlením. I v takovém případě, bychom však měli mít v místnosti alespoň jedno okno, které nám do místnosti pustí nějaký sluneční svit. Myslete na to, že vše není jen o oknech. To, jestli na nás daná místnost působí světle, či tmavě záleží i na tom, jaký jsme vybrali nábytek či podlahy. Obecně tedy můžeme říct, že čím světlejší nábytek v pokoji máme, tím na nás daný pokoj působí světleji – a to nejen na nás, ale i na rostliny. Pokud jsme tedy nuceni květinu přemístit do tmavší místnosti, můžeme si pomoci umělým osvětlením. Příliš vám nedoporučujeme používat obyčejnou žárovku, protože kromě světla vydává i velké množství tepla, za které by vám rostlina příliš nepoděkovala. Došlo by totiž k jejímu popálení. Volte proto spíše zářivku. I zde ale buďte obezřetní a rostlinu neumisťujte do bezprostřední blízkosti. V tomto případě musíme rozlišit, jestli máme rostlinu, která je ozdobná svým listem, nebo květem. Jestliže jde o rostlinu ozdobnou listem je dobré jí umístiti do přibližné vzdálenosti kolem čtyřiceti centimetrů a pokud jde o rostlinu ozdobnou květem, umístěte jí do vzdálenosti alespoň dvacet centimetrů od zdroje světla. Důležitá je také doba, po kterou bychom rostlinám měli svítit. Pokud si myslíte, že postačí jen pár hodin denně, jste bohužel na omylu. Rostlinám bychom měli poskytnout světlo alespoň po dobu osmnácti hodin.

Existují i rostliny, které mají rády stín

Pokud si nejste jisti, že opravdu chcete a můžete rostlinám poskytovat takovou péči a nejste si jisti, zda by vůbec výsledky byly takové, jakou máte představu, zvažte pěstování rostlin, které si v šeru a stínu doslova libují. Ano, opravdu čtete správně i takové rostliny existují a rozhodně se svou krásou nezaostávají oproti jiným rostlinám, které vyžadují světlé stanoviště. Při výběru rostlin stačí trochu přemýšlet a nemůžete šlápnout vedle. Rostlina, která i ve svém původním prostředí žila spíše v šeru, bude naprosto spokojená, pokud jí stejné podmínky poskytnete i zde. My vám ale výběr můžeme trochu usnadnit a představíme vám pár rostlin, které budou za tmavší stanoviště doslova vděčné.

Domácí štěstí

Rostlina, která vás na první pohled uchvátí nejen svým vzhledem, ale také i krásným jménem. Jde o naprosto nenáročnou rostlinu, kterou bez problémů zvládne pěstovat i začátečník.

Begonie

Rostlina, která vás dostane hned na první pohled především díky své kráse. Do šera vám doporučíme pořídit si červenou begonii. Jediné, na co si u této rostliny dávejte pozor, je zálivka. Je dobré rostlinu přiměřeně zalít a poté nechat substrát zase vyschnout, než ji znovu zalijeme.

Máta

Parádu vám mohou udělat i bylinky a máta je jednou z nich. Nejen, že si zvládne poradit i s tmavším stanovištěm ale skvěle jí můžete využít i ve vaší kuchyni.