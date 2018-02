Vybíráme nejlepší sprchový kout

Máte doma sprchový kout, ve kterém se nemůžete ani pořádně otočit a sprchování tak připomíná spíš utrpení, než pohodovou očistu? Potom je načase ho vyměnit. A při výběru nového sprchového koutu už nechybovat.

Jaká kritéria při výběru neopomenout?

Podstatná je především velikost sprchového koutu. V malých koupelnách se ale bohužel počítá každý centimetr, protože sem potřebujete nacpat i pračku. Zbývá proto minimum místa. Nejmenší sprchový kout má 75 x 75 cm, ale pokud vám můžeme radit, na tohle rozhodně zapomeňte. Jinak budete nadávat a ve sprše připomínat spíše hadí ženu nebo hadího muže. U sprchového koutu je totiž každý centimetr dobrý. Stejně tak raději nevolte čtvrtkruhové kouty, které jsou úspornější, ale nabízejí málo místa. Kombinace čtvrtkruh 75 x 75 cm je přímo smrtelná.

Jaké rozměry jsou nejlepší?

Jednoznačným trendem současnosti jsou větší sprchové kouty. Kdysi byl metrový kout neuvěřitelný luxus, dnes je standardem. Vyskytují se totiž i kouty 150 x 150 cm nebo klidně i 150 x 200 cm. Pokud máte velký rodinný dům, klidně si to můžete dovolit, do standardního bytu ale těžko. Nicméně platí, že byste měli mít kout minimálně 80 x 80 cm, což je vyhovující kompromis, ještě lepší je ale 90 x 90 cm, kde již máte rezervu k volnému pohybu.

Jakou vaničku?

K dispozici jsou modely s nízkou i hlubší vaničkou. Nízká vanička pomáhá lidem s omezenou pohyblivostí. Pokud máte malé děti, je hluboká vanička ideální – vyřešíte tak otázku koupání svých ratolestí. Z jakého materiálu zvolit vaničku? Výběr už se neomezuje jenom na akrylátovou či ocelovou se smaltovaným povrchem. Akrylát se může poškrábat, smalt je pevnější. K dispozici je ale například i keramika, litý kámen, jehož nevýhodou bývá vyšší hmotnost, na druhou stranu je ale stabilnější. U materiálu hrají roli osobní preference. Další možností jsou celodlážděné sprchové kouty bez vaničky s vyspádovanou podlahou.

Nejvhodnější otevírání a konstrukce

Další kapitolou je otevírání. Posuvné dveře jsou praktické, ale omezují vstup vzhledem k tomu, že se segmenty zasouvají do sebe. Lepší řešení nabízejí posuvné zalamovací dveře, kde je šířka vstupu větší. Komfortní řešení představují otočné (pivotové) sprchové dveře, ale protože se otevírají do prostoru, dají se využít jedině pro velké koupelny.

Roli hraje i konstrukce sprchového koutu. Moderní bývají bezrámové, dále půlrámové bez svislých vnitřních profilů a rámové konstrukce, které jsou odolnější. Skla v rámech, ať už plastových, nebo hliníkových lépe odolávají případnému nepříliš šetrnému zacházení. Výplně mohou být buď z plastu či skla.

Sprchové rolety vyřeší problém

Pokud vás ale štvou nevzhledné a nepraktické sprchové zástěny, které jenom hyzdí interiér koupelny a překáží v prostoru, dá se problém oddělení sprchy od zbytku koupelny vyřešit i jinak, elegantněji. Řešení se nazývá sprchové rolety. Před tím, než se budete sprchovat, ji vyrolujete a jakmile po sprchování oschne, jednoduchým mechanismem ji srolujete zpátky do kazety. Nesmíte ale roletu stahovat do kazety mokrou, hrozil by vznik plísní. Můžete mít sprchu klidně i ve vaně, nebo sprchový kout bez oddělovacích dveří – vše vyřeší roleta. Její velkou výhodou je, že nepřekáží, protože kromě doby sprchování je srolovaná v kazetě. Dá se proto použít i ve velice malých koupelnách.

