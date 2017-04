Výbava pro kotě-na co nesmíte zapomenout

Přemýšlíte, že svým ratolestem pořídíte koťátko? Určitě neprohloupíte, protože kočka vám bude opravdovým mazlíčkem. Není to však jen o mazlení ale i o zodpovědnosti. V první řadě byste neměli zapomenout na základní výbavu. Nemusíte mít však žádné obavy, protože výbava pro kočku není tolik nákladná jako například výbava pro psa. Mezi základy patří stravování kočky, vyprazdňování, spánek, péče o srst a drápky, a mnohé další.

Stravování

Vaše kočička by měla mít dvě misky jednu na vodu a jednu na potravu. Misky by měly mít své stále místo, aby si na něj kočka navykla. Misky zvolte z vhodného materiálu a tvaru a udržujte je vždy v čistotě. Co se týče vody, měla by být každý den čerstvá. A co do misky na potravu? Nejlepší bude pokračovat ve značce granulí, které používali původní majitelé koťátka. Samozřejmě že pro kotě a dospělou kočku jsou granule rozdílné. O celé této problematice se můžete poradit se zvěrolékařem.

Toaleta pro kočku

Kočky patří mezi velice čistotná zvířata, takže naučit je chodit na jedno místo je velmi jednoduché. Toaletu můžete vybrat krytou nebo nekrytou. Kryté toalety jsou určitě výhodnější a to nejen z důvodu zadržení pachu ale i tím, že zabrání kočce vyhazovat stelivo ven z nádobky. Když už je řeč o stelivu, máte na výběr ze spousty variant. Kamenné hrudkující a nehrudkující, dřevité nebo silikon. Silikonové stelivo patří mezi tu nejdražší ale zároveň i nejlepší variantu. Oproti kamennému vydrží o mnoho déle a lépe pohlcuje zápach. Nezapomeňte ani na lopatku, kterou budete výkaly vybírat.

Pelíšek

Jak už to v mnoha případech bývá, kočka bude spát s vámi ve vaší posteli. Jelikož kočka většinu času odpočívá a nabírá síly na lov, měla by mít své místo. Pelíšek však není úplnou nutností. Kočka si většinou najde své místo na pohovce, křesle nebo v kdejakém útulném a teplém koutku.

Srst a drápky

O drápky se kočka stará převážně sama a to škrábáním o takzvané škrabadlo, které jí zakoupíte v každém zverimexu. Někdy se může stát, že bude potřeba kočce drápky zastřihnout. Na tuto činnost budete potřebovat speciální kleštičky, které opět koupíte v jakémkoli obchodě se zaměřením na chov zvířat. Jejich správné používání si však nechte raději ukázat od zvěrolékaře.

Péče o kočičí srst je také důležitá a to nejen u dlouhosrstých ale i krátkosrstých koček. Krátkosrsté kočky potřebují vyčesat obvykle jednou za týden. U těch dlouhosrstých jako je například kočka perská je srst potřeba vyčesávat každá den.

Ostatní

Jestliže plánujete s kočkou cestovat ať už na chatu, chalupu nebo ke zvěrolékaři je potřeba pořídit přepravku. Nejvhodnější je přepravka plastová nebo například proutěný koš. Každá taková přepravka musí být uzavíratelná a to nejen kuli případnému útěku kočky ale i jejímu lepšímu pocitu jistoty a bezpečí.

Hračky? Jestliže si myslíte, že jsou pro kočku nepotřebné tak jste na omylu. Každá kočička ocení jakoukoli chrastící či nechrastící myšku, pěnové míčky, peříčka nebo po domácku vyrobené papírové mašle. Nejoblíbenější hračkou je však laserové ukazovátko, za kterým se kočky do nekonečna honí po celém bytě.

Nezapomeňte ani na ochranu kočky a to nejen potřebným očkováním a medikamenty, ale i ochranou v domě. Řeč je hlavně o ochraně proti pádu z okna. Není zvykem, že by kočka sama z okna vyskočila, ale jak je známo otočí se za každou mouchou a z okna by mohla vypadnout. Pro ochranu použijte například sítě do oken.