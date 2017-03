Výbava dílny: Jaké nářadí potřebuje domácí kutil

Postavili jste nový domek, nebo zrekonstruovali stávající a zařídili si dílnu? Pak budete nepochybně potřebovat kvalitní a spolehlivé nářadí, které se stane jejím základem. Jestliže nevíte, které nástroje jsou ty, bez nichž se v domácnosti neobejdete, jste na správném místě. V následujícím textu vám totiž poradíme, co byste si do své dílny měli zakoupit. Společně se přesvědčíme, že se jedná o poměrně velké množství nejrůznějších nástrojů. Zaměříme se i na eshop, kde si pohodlně nakoupíte dle vaší potřeby.

Klasické ruční, případně pneumatické nářadí

Ač nejste domácí kutil, zcela určitě budete potřebovat klíče na utahování a povolování matic. Vybrat si můžete jak ty standardní, tak i gola variantu. Ideální je nakoupení tohoto vybavení v rámci jedné velké sady. Ta může být v podobě závěsného plastového rámečku anebo třeba v krabičce, kde jsou jednotlivé kusy klíčů poskládány od největšího po nejmenší. Když budete řešit jakoukoli montáž, jednoduše si celou sadu vezmete a použijete klíč, který se vám bude momentálně hodit. Z dalšího nářadí určeného pro běžné využívání v domácnosti jmenujme mimo jiné také šroubováky, sekery, štípací kleště a kladiva. Jestliže budete chtít mnohem silnější nástroje, které jsou úspornější i z pohledu spotřeby energie, pak vsaďte na pneumatické. Například výměnu kol na vašem automobilu pneumatický utahovák matic na kolech neskutečně urychlí a zefektivní. Jinak je vhodné mít i spolehlivý zvedák na auto, abyste mohli výměnu realizovat vůbec přímo ve své dílně.

Přesné měření jako základ práce

Asi jen velmi složitě bychom hledali činnost, při které nepotřebujete přesně změřit konkrétní kus materiálu nebo cokoli jiného. Právě pro zjištění rozměrů jakékoli věci byste doma měli mít specifické pomocníky. Většina z nás disponuje pouze klasickým vysunovacím metrem. To je ale určitě málo. Pro vyměřování pozemků či dlouhých dílců je již zapotřebí minimálně pásma. Naopak v případě nezbytnosti měření setin milimetrů a skutečně titěrných vzdálenosti se musí pořídit takzvaná šuplera, tedy posuvné měřítko, a to buď ve standardní, nebo digitální podobě. Jestliže patříte mezi výrobce nábytku anebo čehokoli jiného, co vyžaduje měření prostoru na míru, jistě oceníte laserové přístroje schopné najít dokonale rovinu. Zapomenout nelze ani na kalibry a jiné specifické měrky.

Aku nářadí

Potřebujete-li v něčem vyvrtat díru, anebo rychle přišroubovat vrut, vyplatí se využít aku vrtačky či aku šroubováku. Nářadí na baterie je velmi oblíbené zejména pro svůj maximálně tichý chod a nezávislost na elektrické energii. Zkrátka nemusíte hledat kabel, když hodláte začít pracovat. Mimo aku vrtačky jsou oblíbená i aku kladiva. Důležité jsou pochopitelně i nejrůznější lampy, s nimiž si posvítíte na tmavá místa, kam standardní nástěnné svítidlo nedosáhne.

A co ochranné pomůcky?

Někteří domácí kutilové zastávají názor, že ochranné pomůcky jsou určeny pouze pro profesionální provozy. Nesmysl, i doma ve vaší dílně se může stát nějaký velmi nepříjemný úraz. Proto se vyplatí mu předejít. Z nejznámějších ochranných pomůcek jmenujme například pracovní rukavice a brýle. Jinak bychom měli zmínit také kukly určené na svařování. Mezi tradiční prostředky patří i špunty do uší, popřípadě klapky na ochranu sluchu před nadměrným hlukem, jehož původcem jsou nejrůznější přístroje.

