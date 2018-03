Vstupenky na veletrh FOR PETS 2018 zdarma

Pražský veletrh FOR PETS je jako již tradičně jednou součástí souboru veletrhů pro celou rodinu. Nově je součástí souborů veletrhů také výstava pro všechny milovníky koní FOR HORSE. Pravidelní návštěvníci veletrhu již ví, že nedílnou součástí výstavní části je také pestrý doprovodný program. Nejinak tomu bude i letos. Krom toho můžete okouknout novinky z oboru chovatelských potřeb a za super ceny také nakoupit vše, co pro svého zvířecího miláčka potřebujete.

Jak vyhrát vstupenky zdarma?

Stačí nám poslat fotografii vašeho domácího mazlčka s krátkým popisem. Maily zasílejte do úterý, 10.4.2018 na mail soutez@prima-receptar.cz. Nezapomeňte připsat adresu a do předmětu zprávy připsat heslo „FOR PETS 2018“. Odměníme 20 soutěžících, kterým pošleme po 2 volných vstupenkách.

