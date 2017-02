Vřesovec může být ozdobou každé zahrady

V případě vřesovce mluvíme o stálezeleném keři, který se dorůstá pouze do výšky v rozmezí od 10 do 30 centimetrů. Tento keř kvete již od počátku jara, ale kvést vydrží v podstatě až do konce roku. Jen těžko byste hledali rostlinu, která tak snadno rozzáří vaší podzimní zahradu. Květy mají tvar malých zvonečků a zbarvené jsou do barvy bílé, růžové nebo červené. Jde o rostlinu mrazuvzdornou, která však potřebuje nějakou zimní přikrývku.

Odrůdy vřesovce

Erica cinerea (vřesovec popelavý): tato odrůda se dorůstá do výšky kolem 40 centimetrů. Doba květu začíná od měsíce června a zbarvena je do krásné růžové barvy

E. vagans (vřesovec těkavý): tato odrůda roste do výšky 30 centimetrů. Kvést začíná v měsíci červenci a těšit se z její krásy můžeme těšit až do srpna. Barva těchto krásných květů je růžová

E. arborea (vřesovec stromovitý): V tomto případě mluvíme o bezpochyby nejvyšším druhu. Dorůstá se až do tří metrové výšky. U nás tato odrůda bohužel nedokáže odolat mrazům, a proto jí na zimu musíme přemístit do místnosti, kde teploty neklesají příliš nízko. S bíle zbarvenými květy se setkáme v letních měsících.

E. carnea (vřesovec pležový): Tato odrůda se dorůstá do již standartní výšky kolem 20 centimetrů. Květy se začínají objevovat v březnu a vydrží až do května.

E. tetralix (vřesovec čtyřřadý): Jde o poměrně menší odrůdu, dorůstá se do výšky kolem 10 až 20 centimetrů. Barva květů je růžová.

Charakteristika rostliny

Původ této rostliny je v západní Evropě, nejde tedy o žádnou exotickou květinu, která by k nám musela cestovat z velké dálky. Jde o stálezelený, okrasný keř. Jeho listy jsou menší, v zelené barvě. Doba kvetení se liší podle druhu, v případě, že správně zkombinujeme různé druhy, můžeme mít krásně rozkvetlou zahradu již od jara až do podzimu. Rostlina není vůbec náročná na pěstování, nesmíme jen v zimních měsících zapomínat na zimní přikrývku, kterou jednoduše vytvoříme pomocí chvojí. Naprosto skvěle se hodí do vřesovišť, či jako půdokryvná rostlina. Skvěle však bude také vypadat v okrasných nádobách, nebo v truhlících. Po jejím odkvětu je také nutné provádět mírný řez. U druhů, jejichž doba kvetení spadá do letních měsíců, řez provádíme až na jaře příštího roku.

Jak na správné pěstování vřesovce

Vřesovec patří mezi opravdu nenáročné rostliny, bude se jim skvěle dařit i přes to, že jim budeme poskytovat jen tu minimální péči. Nejlépe se jim bude dařit v běžné zahradní zemině, která bude obsahovat i trochu rašeliny. Za naprosto ideální místo pro ně považujeme slunné stanoviště. Dařit se jim však bude také i v polostínu, v něm ale méně pokvete a jeho barva bude mnohem méně výrazná. S přesazováním si hlavu lámat vůbec nemusíme, protože vřesovce patří mezi rostliny, které přesazovaní přímo nesnáší. Vřesovec je rostlinou poměrně náchylnou na přeschnutí nebo naopak na přemokření. Proto je dobré poskytovat mu ideální míru zálivky. V případě, že se rozhodneme vřesovce množit pomocí vlastních sil, budeme tak činit pomocí řízkování. Řízky bychom z rostliny měli odstraňovat vždy v létě a zakořenit je necháme pod sklem.