Vrbové proutí na zahradě: K čemu se dá použít?

Velikonoce se kvapem blíží a nastává sháňka po vrbovém proutí. Tedy alespoň u těch mužů, kteří si ještě v dnešní době chtějí pomlázky plést sami. Divili byste se, je jich dost. Ovšem jediným použitím vrbového proutí není pouze pomlázka. Na zahradě se dá použít i na stěny pro pnoucí rostliny, na oddělené zástěny…

Zasaďte si na zahradě vrbu

Pokud si chcete využití proutí vyzkoušet a nemáte v okolí zdroj, tedy vrbu, která by vám ho poskytla, můžete si ji i zkusit vysadit na zahradě. Nejlepší jsou pozemky v nížinách. Vrbám skvěle vyhovuje hlinitopísčitá půda, která má i v létě dostatek vlhkosti, má vyšší hladinu spodní vody. Přímo v trvale zamokřené půdě by růst neměla, protože její kořeny by měly mít vzduch. Během prvního roku byste měli výsadbu prutů asi třikrát okopat a vytrhat plevel. V dalších už stačí jednou. Pruty z prvního ještě nejsou použitelné, ale i tak je musíte v zimě ostříhat. V dalších letech už budete mít zásobu proutí. Co s ním?

Oddělené soukromí i opora pro rostliny

Už samotné vrby mohou na zahradě tvořit třeba jakousi dělící část, plot. Oblíbené jsou různé vrbové přístřešky. Můžete si třeba uplést jakousi boudičku na lavičku, která vás posezení bude chránit před větrem. Jednoduchý, ale velmi efektní živý plot se dá z vrbového proutí také uplést. Časem se zazelená a poroste, pak je samozřejmě nutné ho pravidelně stříhat a udržovat. Může oddělovat třeba užitkovou část zahrady od té okrasné, nebo klidně tvořit plot i mezi vámi a sousedy, pokud chcete víc soukromí a klasické drátěné ploty jsou na vás příliš děravé. Také může zajistit účinné stínění. Zároveň můžete vytvořit oporu pro letničky a trvalky, prostě různé pnoucí rostliny. Z dalších praktických staveb se nabízí třeba možnost vyrobit jednoduchý proutěný kompostér nebo třeba slunečník.

Atrakce pro děti

Dětem je možné uplést různé vrbové přístřešky na hraní, kde budou mít různé schovávačky, prolézačky. Iglú, teepee, chýše, domeček, bludiště, tunel…Poslouží jim jako úkryt na zahradě, nebo je mohou použít k přeskakování, lezení, zkrátka ke svým hrám. Výhodou je, že jde o přírodní materiál, kde je minimální pravděpodobnost, že by se dítě o něj mohlo nějak zranit. Kdo je víc kreativní a zvládne zdatně splétat z prutů, může se třeba pustit tvorby zvířat z vrbového proutí. Pro děti to bude skvělá atrakce, pro kolemjdoucí kreativní socha z přírodnin. V čem tkví přínos vrbového proutí? Jde o ekologický materiál, navíc velice levný a v přírodě působí přirozeně.