Vosy – nepříjemný hmyz, který nám může velmi zkomplikovat život

Známe to všichni, je léto, užíváme si letních radovánek, ale jedna věc nám náladu může opravdu velmi zkazit. Ano, vosy jsou všudypřítomné a kamarádky to rozhodně nejsou. Nejen, že komplikují život nám, ale také nám mohou velmi výrazně ovlivnit úrodu ovoce. A to ani nemluvíme o alergicích, těmto lidem může jedno vosí píchnutí způsobit až život ohrožující komplikace. Pokud si vosy udělají hnízdo na vaší zahradě, či domu, můžete se pokusit hnízda zbavit sami, ale musíte být opravdu velmi opatrní. Pokud si hnízda všimnete například na dětském hřišti, či na nějakém jiném veřejném prostranství, o jeho odstranění se starají hasiči. Jestliže, se na domácí hubení vos necítíte, můžete za to také zaplatit specializované firmě.

Vosy se mohou uhnízdit i v zemi!

Vosy opravdu nestaví hnízda jen na vyšších místech, ale bez problému vás mohou překvapit i v nějaké zemní noře a to mnohem nebezpečnější, protože to málokdo čeká. Pokud ale takové hnízdo objevíte, jak bude nejlepší ho zlikvidovat? Pokud si na to sami troufnete, nejprve vyzkoušejte první osvědčenou radu. Tuto vosí noru zkuste nejprve zalít několika litry vroucí vody a noru utěsněte pískem nebo hlínou. Další možností také je vosy vypálit. V drogerii můžete sehnat sirné knoty, pomocí kterých můžete vosí noru vypálit. Další možnost je také do hnízda nastříkat hubící sprej, či nasypat nějaký hubící prášek. Ideální doba pustit se do zásahu je večer, v tuto dobu se totiž vosy vracejí zpět do hnízda a to pro vás znamená šanci vyhubit co nejvíce jedinců.

Vosy u vás nemají hnízdo, ale i tak vám komplikují život

Sedíte na zahradě a nemůžete si užívat klidu a pohody jenom proto, že kolem vás pořád dokola poletují vosy, které nejdou odehnat? V takovém případě si můžete zkusit vyrobit vlastní lapač. Je to naprosto jednoduché. Postačí vám obyčejná plastová lahev, kterou naplníme nějakým sladkým nápojem, pivem nebo něčím podobným. Takovou lahev pak už jen umístěte na vámi vybrané místo a máte vyhráno.

Jak zlikvidovat volně visící hnízdo?

V takovém případě bude nejlepší zvolit chemický postřik. V tomto případě je důležité dodržovat alespoň 20 centimetrovou vzdálenost. Sprej nastříkejte přímo dovnitř do hnízda a poté ho aplikujte i na jeho celý povrch. Hubících sprejů a pěn je na trhu k dostání spousta, je jen na vás, kterému dáte přednost. Několik hodin po aplikaci prostředku můžete už bez obav hnízdo vzít a odstranit.

Zavolat odborníky není ostuda

Pokud se na likvidaci hnízda necítíte, nebo jde o hnízdo opravdu velké, nebojte se zavolat profesionálům. Rozhodně to není ostuda a nikdo se vám za to smát nebude. Je to samozřejmě nákladnější než je domácí způsob deratizace, ale v některých případech se to vyplatí.

Česnek neodpuzuje jen upíry!

Babičky vždycky měly ty nejlepší a mnohdy také nejúčinnější rady. Říká se, že vosy nesnášejí vůni hřebíčkového oleje a to samé platí i pro olejíček z citronové šťávy. Proto jej můžete vyzkoušet použít jako přírodní repelent, nebo olejíček nalít do nádoby a nechat jí na stole. Naše babičky také věřily tomu, že postačí sníst jeden či dva stroužky česneku jeden den předtím než se vydáme na výlet a měli bychom být od veškerého nepříjemného hmyzu uchráněni.