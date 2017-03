Vleklá zimní rýma?

Zimní dáreček – rýma, které se nelze zbavit. Je zřejmé, že už to není jen ta virová akutní rýma, ale že v tom vězí něco víc. Bylinná lékárna nabízí jednu bylinku, kterou lze považovat za královnu v boji s rýmou a zahleněním naprosto všude. Je-li příčinou jen unavený organismus po zimě, máme vyhráno. Ovšem podíváme se na vícero možností, jak s rýmou zatočit.

Plynule přejdeme v alergickou rýmu

Ačkoliv jste nikdy předtím alergickou rýmu neměli, není vyloučeno, že nyní je to poprvé. Organismus oslabený nachlazením či jiným chronickým onemocněním dýchacích cest (ač to mohou být třeba „jen“ dutiny nebo streptokok v krku) je náchylný i k alergické reakci.

Nemusí jít ale hned o alergii, ale jen o opětovné dráždění sliznice pro změnu pyly. Proto se můžete této reakce zbavit ihned poté, co pořádně vyléčíte rýmu a posílíte imunitu. Dalšího roku už můžete být zjara zdraví jako rybičky.

Případné podezření na alergie můžete sami vyloučit či potvrdit tím, že si vezmete v lékárně běžně dostupný lék na alergickou rýmu. Když potíže povolí, konzultujte s lékařem další postup či si nechte zjistit, jedná-li se opravdu o alergickou reakci.

Z bylinek je nej nej jablečník

A jsme u něj! Je to bylinka podobná meduňce, nesmírně hořká, ale také nesmírně účinná na ucpané dutiny, zahlenění, které nelze ani vykašlat, ani vysmrkat a na dlouhotrvající rýmu. Jablečník obecný patří do čeledi hluchavkovitých a v lékárně ho pořídíte za zhruba třicet korun. Pochází ze Středomoří a v našich končinách tak nějak zplaněl. Díky za to, protože stačí vypít 3x denně jeden šálek a do tří dnů cítíte zřetelnou úlevu.

Pozor ale na žaludek. Jablečník obsahuje třísloviny, silice, glykosidické hořčiny a mnoho dalších látek, které mimo jiné působí také na žaludek uklidňujícím způsobem. Podobně jako pelyněk. Ovšem nesmí toho dobrého být mnoho. Jeden šálek po probdělé alkoholové noci neuškodí, ale pomůže. Při léčbě kvůli nachlazení a rýmě ovšem pečlivě hlídejte své reakce. 3 šálky denně je přece jenom moc a tak když se bude žaludek bouřit, snižte dávku. Malým dětem stačí dokonce 2-3 lžičky silného jablečníkového čaje denně a ucítí účinek.

Jinak působí také na choroby žlučníku, srdečních neurózách, má mírně projímavé účinky a působí hojivě i na pokožku. To jen pro doplnění.

Stres, duchovní příčina vleklé rýmy?

Rýma je znakem přetížení organismu, něčeho je na nás příliš a rýma je pláčem a úlevou organismu. Silně stresovaní lidé nebo lidé právě procházející obtížnou životní situací, mohou mít s vleklou rýmou bohaté zkušenosti. Takže i tady platí, že psychické zdraví nade vše a od něj se vše odvíjí.

Existuje více cest od klystýru až po čínskou medicínu

Vleklé nachlazení je nepříjemné a je nám zřejmé, že něco není v pořádku. Tělo se neumí bránit běžným virům a není schopno s nimi ani zabojovat. Zdravé tělo si s rýmou či nemocí poradí v řádech dnů či maximálně dvou, tří týdnů. Můžete s úspěchem využít i jiné formy podpory imunity jako jsou jarní očistné bylinné kůry, saunování, strava, která nezahleňuje (vyřadit z jídelníčku mléko) nebo v některých případech za chronickou rýmu může paradoxně konzumace medu, protože obsahuje pyly.

Bylinky vám pomohou zabojovat se současnou situací, příčinu však musíte najít sami a odstranit ji.