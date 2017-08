Víte, že za pálení listí vám hrozí pokuta?

Astronomická zima již začala, ale na řade zahradách, parcích a dalších veřejných prostranstvích to stále vypadá, jako kdyby byl ještě podzim. Listí se povaluje všude kam se podíváte. Co s ním? Nejjednodušší je ho asi spálit, Věděli jste však, že i toto pálení má svá vlastní pravidla?

Neznalost zákona sice neomlouvá, ale jsme jen lidé a není možné si pamatovat vše. Ruku na srdce, znáte pravidla, za jakých okolností se smí spalovat biologický odpadu, jak je listí či větvičky apod.? řada lidí nikoliv a toho si všimly obce. Aby předešly sousedským sporům a ušetřily své obyvatele pokut, stále častěji je samy informují o tom, kdy je možné listí pálit.

Zastánci recyklace zahradní odpad kompostují, drtí či jinak ekologicky likvidují, a to třeba odvozem do sběrných dvorů nebo kompostáren. Někdo ho však přece jen raději pálí na svém pozemku. I tato metoda odstranění odpadu je však při dodržení určitých pravidel v pořádku a neodporuje zákonům České republiky.

Pálení listí a rostlinných materiálů je dovoleno jen za předpokladu, že je suché a nesmí být kontaminovány chemickými látkami. Pokud je listí, vyřezané klestí a další bioodpad mokrý, pálit se nesmí a tomu, kdo tak činí, hrozí pokuta ve výši 500 až 150 000 Kč. Zákon v tomto případě mluví jasně, do hry však vstupují i obecní vyhlášky. Obce a města mají totiž ve své pravomoci upravovat pálení biologického odpadu (například pokud hrozí nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.). Závaznou vyhláškou si tak mohou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů, nebo jejich spalování zakázat. Jestliže obec či město k zákazu přistoupí, musí zajistit jiný způsob odstranění zahradního odpadu. Nejčastěji zbudují shromaždiště ke spalování. Při takové likvidaci opadu musí být vždy přítomny prostředky na prvotní hasební zásah a osoba starší 18 let, která po celou dobu dohlíží na hoření.

Na základě statistik z moderních komunikačních prostředků lze vysledovat, že nějakým způsobem upravuje pravidla pálení alespoň desetina z celkového počtu 6 258 českých obcí. To potvrzují také údaje ze služby Mobilní rozhlas: „V posledních dnech jsme zaznamenali zvýšený počet odeslaných SMS a e-mailů informujících občany o pravidlech pro pálení listí. Zatímco některé obce pálení nezakazují a upozorňují pouze na rizika spojená se založením požáru, jiné připomínají obecní vyhlášku a radí, kam mají občané odpad svážet. Ve většině případů to jsou sběrné dvory či kompostárny,“ řekl Ondřej Švrček, šéf projektu Mobilní rozhlas.

O tom, kdy mají mít sběrné dvory otevřeno, rozhodují sami občané. Starostové, kteří využívají systém mobilního rozhlasu, totiž stále častěji provádí takzvaná minireferenda. Díky nim mohou získat od občanů okamžitou zpětnou vazbu, kdy by uvítali mít sběrný dvůr otevřen a staré listí a zahradní odpad tam tak mohli snadno odvézt. Výhodou je, že do hlasování se mohou zapojit také chataři a chalupáři. Stačí, aby se zdarma přihlásili do systému mobilního rozhlasu. „Hlasovat o tom, kdy bude sběrný dvůr otevřen, lze jednoduše stiskem tlačítka na mobilním telefonu. Je to ta nejrychlejší a nejjednodušší možnost, jak zjišťovat vůli a přání svých obyvatel,“ řekl závěrem Švrček.

Jak správně pálit odpad na zahradě:

1. Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let.

2. Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva apod.

3. Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí.

4. K dispozici by měly být prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata a písek, apod.

5. Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.