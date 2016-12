Víte, jak správně v zimě krmit ptáky?

Řada lidí v zimním období přikrmuje volně žijících zvířat, zejména ptáky. Panují-li dlouhotrvající mrazy či napadne-li vysoká sněhová pokrývka, ptáci si potravu obstarávají obtížně. Chceme-li však opravdu pomáhat, je dobré znát pár základních pravidel, abychom nenapáchali více škody než užitku.

Oblíbenou kratochvílí je krmení vodního ptactva. Stačí trocha pečiva donesená k místnímu rybníku a o zábavu dítek je postaráno. Pečivo však nesmí být plesnivé, solené, sladké ani tvrdé (případně je ho třeba rozdrobit na opravdu malé kousky; hrozí riziko poranění jícnu). Vhodnější než pečivo je nabídnout ptákům zrniny – pšenici nebo oves. Doporučit lze též návštěvu prodejny s chovatelskými potřebami a zakoupení speciální granulované směsi pro vodní ptáky, která nestojí moc, ale dokáže v zimním období jídelníček ptáků opravdu obohatit.

Neuvážené krmení má však i další rizika. Už nyní v záchranných stanicích evidují labutě, které byly krmeny v takovém množství, že pak nebyly schopné letu, narážely do staveb a způsobovaly si tak vážná zranění či smrt. Vysoká koncentrace ptáků způsobená pravidelným přikrmováním může být riziková na stojatých vodách, které zamrzají – snadněji se stávají kořistí predátorů, může dojít i k jejich přimrzání. Čím větší je koncentrace zvířat, tím větší je také riziko přenosu chorob.

I uprostřed velkoměsta za okny bytových domů se objevují krmítka. Ideální je klasické krmítko se stříškou, kde je krmivo chráněno před srážkami. Je třeba dbát na to, aby se do krmítka nedostaly kočky a další predátoři, proto se pod krmítka umístěná na kůly dává zábrana (např. jakýsi trychtýř), přes kterou se do krmítka nedostanou.

Pro krmení pečivem platí stejná pravidla, jako pro vodní ptáky. I zde je lépe se mu vyhýbat a volit raději speciální směsi, ve kterých jsou zastoupena různá semena, obilniny, vločky, ořechy aj. Sýkory ocení hovězí lůj (nesolený!) či lojové koule se semínky (lze si je vyrobit také doma), kosi zase ovoce – na jablka pod krmítkem se jich mohou sletovat celá hejna. Přikrmovat stačí opravdu až při velkých mrazech a při napadnutí sněhu, jinak mají ptáci možnost si potravu obstarat.

Je dobré kontrolovat stav ptactva, které na krmítko létá. Zpozorujete-li ptáky načepýřené, apatické či s mokrým peřím kolem zobáku, jedná se pravděpodobně o tzv. krmítkovou nákazu, tedy trichomonózu, která je mezi ptáky vysoce infekční a často smrtelná. V takovém případě přestaňte okamžitě ptáky přikrmovat, krmítko vydezinfikujte a vysušte. Nově jej instalujte nejdříve za 2 týdny.

Najdete-li vyčerpaného či jinak handicapovaného ptáka či jiné volně žijící zvíře v nouzi, kontaktujte záchrannou stanici (kontakty na zachranazvirat.cz), případně centrální dispečink záchranných stanic na telefonu 774 155 155.