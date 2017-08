Verbena (sporýš)

Verbena je u nás pěstována jako balkonovka, ale ve své domovině (Amerika) je trvalkou. Pokud jí dopřejete vhodné podmínky, udělá z vašeho truhlíku nebo závěsného květináče opravdovou záplavu různě barevných květů. Na výběr máte z nespočtu barevných kultivarů. Vybírat ale můžete i druhy vzpřímené, převislé nebo dokonce druhy vhodné pro pěstování na zahradách.

Pěstování verbeny

Verbena snese plné slunce a na jižním okně se jí bude dařit nejlépe. Hezkých květů se ale můžete dočkat i v mírném zastínění. Verbena má ráda dostatek vláhy. Zalívejte ráno nebo večer, v parných dnech klidně každý den. Nikdy nepodceňujte výběr substrátu. Ten by měl být propustný a dostatečně výživný. Vzhledem k velkému množství květů jednou za 14 dní přihnojujte fosforečnými hnojivy. Odkvetlé květy pravidelně vyštipujte, tím docílíte kvetení během celé vegetační sezóny.

Jak zazimovat verbenu

Na podzim rostliny buď zlikvidujte a na jaře pořiďte nové (to praktikuje mnoho lidí i se vzpřímenými muškáty) nebo zazimujte. Na zimu potřebuje verbena světlo, ale nízkou teplotu (kolem 8-10° C). Vhodné jsou chladnější zimní zahrady, chodby a podobně. V zimě zalíváme opravdu málo, cca jednou za 7-14 dní.

Vegetativní rozmnožování verbeny

Verbenu lze s úspěchem (podobně jako muškáty) množit pomocí stonkových řízků. Ty odebíráme nejlépe brzy ráno v období konec srpna a začátkem září. Asi 5 cm dlouhé řízky píchněte do substrátu vhodného pro množení. Ten buď koupíte hotový, nebo vytvoříte smícháním zeminy s pískem (3:1). Nikdy nepřidávejte žádná hnojiva. „Nedostatek“ živin rostlinu nutí vytvářet silnější kořenový bal. Pokud ustříhnete trochu delší stonkovou část, pak ji zbavte listů a umístěte do vody. Až pustí kořeny (cca za 10-14 dní) přesaďte do substrátu. Volte menší květníčky, pro každou rostlinu vlastní. Pokud jsme matečnou rostlinu zasadili do větší nádoby, můžeme odnože získat také „přisponkováním“ šlahounů k zemině.

Keříčkové (vzpřímené) verbeny nejlépe pěstujte ze semen, které si buď předsijete do jakékoliv nádoby nebo semínky vysejete přímo do truhlíku. Oba způsoby jsou se srovnatelnými výsledky.

Co jste možná nevěděli o verbeně