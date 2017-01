Velmi rychle rostoucí rostlina jménem šplhavník

Šplhavník (Scindapsus, Epipremnum) se řadí mezi opravdu velmi rychle rostoucí popínavé rostliny, které vytváří vzdušné kořeny. Díky těmto vzdušným kořenům se dokáže velmi rychle přichytit na téměř jakoukoli oporu. Na stoncích nalezneme srdčité, kožovité, lesklé listy, které mají žluté či bílé skvrny. V ideálních podmínkách se stonky šplhavníku mohou dorůst až do výšky dvou metrů. Nejlepší oporou pro vzdušné kořeny šplhavníku je mechová hůl. Šplhavník ale také dokonale vynikne například v závěsné nádobě. Takto umístěná rostlina nám v bytových podmínkách udělá skvělou službu a mimo to, se z její krásy budeme moci těšit dlouhou dobu.

Odrůdy rostliny

Golden Queen: tato odrůda má zelené listy, které jsou zdobené žlutými skvrnami

Marble Queen: tato odrůda má také zelené listy, ale její listy jsou zdobené bílými skvrnami

Scindapsus pictus Argyraeus: pro tuto odrůdu jsou typické zelené listy, které jsou posety stříbrnými skvrnami. Okraje těchto listů jsou bílé a velmi tenké

Charakteristika rostliny šplhavník

Svůj původ má tato pokojová popínavá rostlina v Indonesii. Její listy jsou střední, srdčité, jejich barva je zelená, panašovaná. Běžně se tato rostlina dorůstá do výšky v rozmezí od 30 do 120cm. Šplhavník se řadí mezi rostliny nenáročné na pěstování, takže ho můžeme doporučit všem a to i těm, kteří s pěstováním květin teprve začínají. To, díky čemu rostlina získá námi požadovaný tvar a krásně zhoustne, je její řez. Proto jí vždy na jaře seřízneme na její polovinu. Pokud jí poskytneme tu správnou péči, budeme mít doma krásnou, dlouhodobou rostlinu. Šplhavník je také rostlinou vhodnou i k hydroponickému způsobu pěstování. Jde samozřejmě o rostlinu nemrazuvzdornou, proto nikdy nesmí teplota klesnout pod doporučenou minimální hranici.

Jak na správné pěstování rostliny

Šplhavník bychom správně měli zasadit do rašelinového substrátu a umístit jí nejlépe na dostatečně světlé místo bez přítomnosti ostrých slunečních paprsků. V případě, že rostlina bude trpět nedostatkem světla, může se začít vytrácet pestrost jejích listů. Za teplotu vhodnou pro její pěstování považujeme rozmezí mezi 20 – 24°C. V zimních měsících by teplota nikdy neměla klesnout pod hranici 13°C. V období vegetace bychom šplhavník měli zalévat poměrně vydatně, pozor však musíme dávat na přelití, protože tento stav rostlina přímo nesnáší. Navíc přílišné množství vody způsobuje nevzhledné hnědé skvrny na listech. Dobrou radou, jak předcházet případnému přelití rostliny, může být tento typ. Poté, co rostlinu zalijeme, počkáme přibližně 20 minut a po této chvíli vylejeme přebytečnou vodu z misky. Takto zaručeně předejdeme případnému přelití rostliny. Rostlina také vyžaduje zvýšenou vlhkost vzduchu, proto jí 2x – 3x týdně rosíme. V období vegetace je také důležité rostlinu každých 14 dní hnojit pomocí standartního tekutého hnojiva.

Přesazování, množení, škůdci

Je dobré přesazovat každé dva roky a to vždy na jaře. Nikdy raději nepřesazujte víckrát než je nutné, rostlina totiž velmi časté přesazování nesnáší dobře. Rostlinu množíme pomocí jejích stonkových řízků, které necháme zakořenit buď ve vodě, anebo rovnou přímo v zemině. V momentě, kdy se rostlina nachladí, pokroutí se její stonky a hnijící stonky. Možnou příčinou žloutnutí a opadávání listů, které je spojené s hnilobou stonků je přílišné množství vody, které jak jsme již zmiňovali, rostlina opravdu nesnáší. V případě, že rostlina bude pěstována v příliš suchém vzduchu, bude mít zhnědlé a zaschlé listy.