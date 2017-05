Velmi oblíbený zahradní keř trojpuk

Trojpuk se řadí mezi jeden z nejoblíbenějších zahradních keřů a takové oblíbenosti se těší především díky své velké nenáročnosti na pěstování. Jen v případě opravdu velkých veder je nutné mu zvýšit míru zálivky. Trojpuk v letních měsících zdobí opravdu neskutečně velké množství opravdu drobných květů. Nejčastěji jsou zbarveny do bílé, růžové či purpurové barvy. Větve má keř v hnědé barvě a jsou jemně ochlupené. Jde o keř velmi půvabný na pohled, řadí se sice mezi opadavé, ale jeho krása v době jeho květu je opravdu neskonalá a věřte, že si ho rychle zamilujete a to nejen pro jeho krásu ale také díky jeho nízkým nárokům na pěstování.

Odrůdy rostliny

Deutzia scabra (trojpuk drsný)

Deutzia gracilis (trojpuk něžný): tato odrůda kvete v období od května do června krásnými bílými květy

tato odrůda kvete v období od května do června krásnými bílými květy Deutzia rosea (trujpuk růžový): tuto odrůdu zdobí květy zbarvené do bílorůžové barvy

tuto odrůdu zdobí květy zbarvené do bílorůžové barvy Deutzia x hybrida (trojpuk křížený): tato odrůda je zdobena tmavě zelenými listy ale také i květy. V období květu se otevírají do šířky

tato odrůda je zdobena tmavě zelenými listy ale také i květy. V období květu se otevírají do šířky Deutzia kalmiiflora: tato odrůda má poměrně veliké květy, které jsou vybarveny do růžové barvy, a setkat se s nimi můžeme od počátku měsíce května

Charakteristika rostliny trojpuk

Původ tohoto okrasného keře je poměrně exotický, pochází totiž až z poměrně dalekého Japonska a Číny. Jeho listy jsou zbarvené do zelené barvy a svou velikostí se řadí mezi střední. Květy jsou vybarveny do bílé či růžové barvy a objevují se většinou od začátku června až do konce července. Květy působí velmi dekorativně a navíc jsou také obohaceny o krásnou vůni. Právě květy, jsou jedním z důvodů jeho velké oblíbenosti. Další z těchto důvodů je jeho velká nenáročnost na pěstování, nikdy bychom však neměli zapomínat na každoroční řez, který bychom vždy měli provádět po odkvětu rostliny. Trojpuk bude skvěle vypadat jako solitérní rostlina, velmi dobře bude ale také vypadat ve skupinové výsadbě nebo také jako půdokryvná rostlina. Rostlina se navíc řadí mezi plně mrazuvzdorné a to až do teplot -30°C. Vůbec se tedy nemusíte obávat toho, že by keř nějak mohly ohrozit i silnější mrazíky, které by se do našich končin mohly dostat.

Jak postupovat při správném pěstování rostliny

Trojpuk se řadí mezi opravdu nenáročné rostliny, jeho pěstování vám můžeme naprosto doporučit. Rozhodně se nestane, že okolo tohoto keře budete muset skákat a pečovat o něho bez přestávky celé léto. Nevyžaduje ani žádnou speciální zeminu, naprosto skvěle se mu povede v běžné zahradní zemině a vděčný vám bude v případě, že ho umístíte na slunné místo, kde bude moci krásně kvést. V případě, že takto plně slunné místo na zahradě nemáme, vůbec nevadí. Dobře se mu totiž povede i na místě mírně zastíněném, ale pozor, neměli bychom si plést místo mírně zastíněné s naprostým stínem, takové místo by mu již nevyhovovalo. V případě, že nás zastihnou opravdu velká vedra, bude trojpuk vyžadovat zvýšenou a pravidelnou zálivku. I množení rostliny je poměrně snadné, činíme tak pomocí zelených řízků a to nejlepší období pro tuto činnost je přelom měsíce května a června.