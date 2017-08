Velmi exotické ovoce jménem durian

Chuť i vůně tohoto ovoce jde popsat opravdu jen velmi těžko. Rozhodně je lepší k ovoci raději příliš nečichat. Pokud to uděláme, rychle bychom si mohli rozmyslet i jeho konzumaci. Durian má sice výbornou chuť, která nám může připomínat lahodný banán v kombinaci s jahodami a vanilkou. Ovoce však ale bohužel opravdu silně zapáchá. Jde o opravdu silný smrad, kterého si nelze nevšimnout. V Asii dokonce s tímto ovocem v tašce nesmíte nastoupit ani do veřejné dopravy. Při přičichnutí nám dokonce může připadat, že čicháme ke kanálu. Pokud vás tato skutečnost ale neodradí, věřte, že si na dužině tohoto ovoce velice pochutnáte.

Jak se do durianu vůbec dostat?

I jeho otvírání se vám na první pohled může zdát poněkud složité. Začít musíte s tím, že na slupce najdete nejslabší místo a posléze do tohoto místa zapíchneme nůž. Tímto způsobem ovoce zaručeně otevřeme. Pod tvrdou slupkou durian ukrývá velká semena a dužinu a právě na té si můžeme pochutnat. Dejte však pozor a durian nikdy nekombinujte s alkoholem, protože tato kombinace se pro vás může stát až smrtelně nebezpečný. Durianu by se raději také měly vyhnout ženy těhotné či osoby s vyšším krevním tlakem.

Charakteristika ovoce durian

Toto velmi zajímavé, exotické ovoce má svůj původ v jihovýchodní Asii a v západních zemích je známý přibližně 600 let. Konzumovat ho můžeme v podstatě tak, jak se nám zlíbí. Můžeme si ho dopřát jen tak, či ho přidat do džemů, můžeme ho povařit a přidat do různých polévek, ale používá se také jako dochucovadlo zmrzliny či koktejlů. Nejrozšířenější druh durianu se jmenuje Mon Thong, patří mezi nejvíce exportované a to zejména z toho důvodu, že jde o nejméně zapáchající druh.

Durian roste na stromech, který je vysoký kolem 25 až 50 metrů, výška stromu závisí na konkrétním druhu. Durian kvete jednou nebo dvakrát za rok, doba kvetení je však rozdílná. Závisí na konkrétním druhu, kultivaru i místě výskytu. Stromy začínají ovoce plodit přibližně po čtyřech až pěti letech. Plod bývá většinou dlouhý 30 centimetrů a vážit může dokonce 1 až 3 kilogramy. Barva slupky bývá z pravidla zelená či hnědá.

Jak se zbavit nepříjemného zápachu z rukou a úst?

V tomto případě musíme bohužel zapomenout na to, co nás jistě napadlo a to je voda a mýdlo. Nepříjemného zápachu se zbavíme ve chvíli, kdy skořápku ovoce naplníme vodou a v té si poté umyjeme prsty. Nepříjemného zápachu z úst se zbavíme stejným způsobem, akorát vodu ve skořápce ještě osolíme a poté se jí napijeme. To nám zajistí to, že se nepříjemného zápachu rychle a zaručeně zbavíme.

Nalákali jsme vás na toto bez pochyby opravdu velmi exotické ovoce, nebo vás odradil právě pro něho tak typický, zápach? Věřte, že postačí, pokud tuto skutečnost jednou překonáte a durian ochutnáte. V tu chvíli jistě jednoduše pochopíte, proč je v exotických zemích tak moc oblíbený a proč milovníky durianu ani tento zápach v nejmenším neodrazuje od toho, aby si na ovoci s radostí pochutnali.