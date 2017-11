Velice kvalitní exotické ovoce – Rambutan

Málokdo z nás již někdy slyšel název rambutan. Jde o velmi chutné, jemné a kvalitní exotické ovoce. Jeho chuť je sladkokyselá a může nám připomínat chuť ananasu zkombinovaného s meruňkou. Mimo to, jde o ovoce, které je velmi podobné liči, ale je o něco chutnější.

Odkud rambutan pochází?



Tato exotika pochází z Malajsie, nyní je rozšířený převážně po celé jihovýchodní Asii a mezi největší pěstitele vůbec patří Thajsko. Strom, na kterém rambutan roste je velmi vysoký strom, dorůstá se až do výšky 18metrů. Jde o stálezelený strom, který může plodit dvakrát do roka. Délka života tohoto stromu je poměrně dlouhá, za jeho život z něj tak může být sklizeno velké množství plodů.

Charakteristika rambutanu

Plody jsou většinou oválné, zbarvené do červena. Jejich velikost se pohybuje kolem 6 centimetrů a na slupce ovoce se nacházejí měkké trny. Pod touto slupkou nalezneme měkkou dužinu ve žlutobílé barvě. Chuť této dužiny je aromatická, sladkokyselá a přímo vynikající. Celý plod je velice podobný liči a to nejen svou chutí, která je jen u rambutanu o něco výraznější, ale také svým vzhledem.

Jak koupit správný kousek?

Rambutan nebývá ovoce, které by s transportem mělo velký problém. Není příliš náchylné na poškození. V zemi, kde ovoce bylo sklizeno, se zabalí do ochranné atmosféry a v chladu vydrží bez nějakých problémů až dva týdny. Vždy však platí, že doba od sklizně do transportu by neměla překročit dva dny. Na pultech obchodů poznáme zralý rambutan podle toho, že jeho barva je hezky vínová a na slupce nejsou žádné viditelné zelené skvrny.

Jak rambutan konzumovat



Toto exotické ovoce se nejčastěji konzumuje klasicky syrové, pouze napůl vyloupnuté ze slupky. Použít ho můžeme například při přípravě exotických ovocných salátů, zákusků či marmelád. Kromě toho má rambutan své využití i v teplé kuchyni, díky němu pokrm dostane naprosto jiný rozměr. Skvěle bude například chutnat šunka pečená ve směsi rambutanu, ananasového sirupu, bílého vína a třtinového cukru. Z tohoto exotického ovoce můžete zkrátka připravit spoustu výborných pokrmů a rozhodně nebudete odkázání pouze na jeho konzumaci v syrovém stavu. To ale stále není vše. Semena rambutanu se totiž využívají k výrobě olejů a mýdel a velké využití mají také v kosmetickém průmyslu. Pozadu však nezůstává ani strom rambutanu. Jeho kořeny, listy i kůra jsou neodmyslitelnou součástí asijského lidového léčitelství, kromě toho se také využívají jako barvivo.

Můžeme si rambutan vypěstovat na zahradě?

Rambutan bohužel doslova vyžaduje tropické podmínky a ke svému životu nutně potřebuje zvýšenou vlhkost vzduchu. Celý strom se navíc dorůstá do velké výšky, proto se ani jako zahradní strom příliš nehodí. Existuje však jeho hrnková varianta, která je ozdobná listem a můžeme jí úspěšně pěstovat i v našich podmínkách. V takovém případě však půjde opravdu jen o okrasnou rostlinu a plodů se bohužel nedočkáme. V zahradách jihovýchodní Asie a Indie se však s těmito stromy setkáme naprosto běžně a plody stromů jsou také potravou pro ptáky.

Nalákali jsme vás v dnešním článku na nákup tohoto ovoce? Pokud ano, jedině dobře. S rambutanem totiž rozhodně nešlápnete vedle, skvěle si na něm pochutnáte a navíc pustíte do domu další kousek exotiky.