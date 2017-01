Veletrh DŘEVOSTAVBY 2017 – silný, chytrý a vysoký

Každý veletrh by chtěl být lepší než ten předchozí a ještě lépe než všechny ostatní, co kdy byly. Jenže pouze přidáváním stánků to donekonečna nejde. Toho si byli vědomí i pořadatelé letošního veletrhu a připravili koncepci, která osloví, poučí i ohromí. Můžete si vybrat, doporučujeme všechno!



Silný

Síla veletrhu DŘEVOSTAVBY 2017 tkví v zájmu desítek tuzemských a evropských vystavovatelů, kteří tu předvedou to nejnovější, nejlepší a nejzajímavější. Souběhu loňského veletrhu DŘEVOSTAVBY a MODERNÍ VYTÁPĚNÍ se zúčastnilo 355 firem a podívat se přišlo 28.700 návštěvníků. I letos se zúčastní celá řada zvučných jmen a velkých firem, ale i těch, kteří svůj úspěch budují na dobrých nápadech. Za DŘEVOSTAVBY jmenujme alespoň Haas Fertigbau, RD Rýmařov, ALFAHAUS, ATRIUM, Fermacell, Rigips, PALIS PLZEŇ, DOMY D.N.E.S., VARIO VILA, QUICKHAUS, MS HAUS, Holiday Pacific, HK DŘESTAV, Vesper Frames, Ekopanely, Serafin Campestrini, AU-MEX, Dřevostavby Biskup, Kronospan, Hans Hundeger, Cedar Home, VEXTA, Celet, OK PYRUS, TFH, Roubenky Střihavka, DREVODOM RAJEC, HPM TEC, DEK, KASPER CZ a mnoho dalších. Nebudou chybět ani nejvýznamnější dřevařské školy.



Chytrý

Setkáte se s novinkami v oborech dřevostaveb, konstrukcí, materiálů, izolací, fasád, oken a dveří, střech, podlah, schodišť, strojů, nářadí, spojovacích materiálů, softwaru či inteligentní domácnosti. Nespornou perlou je doprovodný program v hlavním auditoriu střední haly se všemi aktuálními tématy oboru, který ve čtvrtek zahájí v rámci Salonu dřevostaveb mezinárodní konference na téma vícepodlažní budovy ze dřeva!, pokračovat bude ve spolupráci s ADMD, CPD, dále např. autorským představením Velké knihy o dřevě pana Patřičného a v neděli zakončí téma sruby a roubenky. K vrcholům nesporně patří samostatný program PROFESIONÁLOVÉ PROFESIONÁLŮM protínající průběh celého veletrhu. Návštěvníkům profesionálům dá nahlédnout pod pokličku téměř 30 konkrétním stavebním situacím a ukáže jejich nejlepší řešení.



Vysoký

Dřevostavby procházejí v současné době na celém světě velmi dynamickým vývojem. Už to dávno nejsou chaloupky na pomezí zahradního domku a účelové chatky. Pokrok potvrdí na veletrhu i několik staveb srubů a roubenek v životní velikosti (1:1). Ovšem největší „peckou“ z pomyslné třešničky na dortu je atrakce, která nemá v historii veletrhů obdoby – čtyřpodlažní dřevostavba, postavená rovněž v životní velikosti (Domesi/Prodesi/AGROP/NOVATOP/CECOLEGNO/Dřevostavby MC). V každém podlaží o rozloze 40 m2 pak naleznete kompletně zařízenou zónu pro odpočinek, bydlení, práci i zábavu. Přijďte to zkusit!

2.-5.2.2017 Výstaviště Praha Holešovice.

Zvu i Vás

Vít Nohejl

Hlavní manažer veletrhu

