Vejce nejsou jen slepičí

Vejce obsahují zárodek života, což byl zřejmě důvod, proč se lidé odpradávna snažili využít jejich tajemnou energii. V dávných dobách sbírali vejce od různých ptáků, ale už od starověku se nejčastěji používala vejce slepičí. A dnes se zase vracíme ke kořenům. Už dávno na stole nemusíme mít jen vajíčka od slepiček, ale i od hus, kachen či křepelek.

Léčitelé a šamani vejce používali jako všelék. Vejce posilovala sexuální touhu, ženy jimi léčily sterilitu. Z pohledu čínské dietetiky se slepičí vajíčko používá jako posilující prostředek po potratu, ale i pro posílení krve. Bílek bývá používán k chlazení horkých stavů, detoxikaci a při kašli. Vaječný žloutek se pak předepisuje například proti nespavosti. Obecně je vajíčko dokonalou posilující potravinou. Pokud citlivě reagujete na cholesterol, neměli byste jíst více než 3 vajíčka týdně. Jinak si v klidu můžete dát i vajíčko denně.

Slepičí vejce

Nejznámější a nejvíce používaná jsou u nás vajíčka slepičí. Nejzdravější jsou samozřejmě vajíčka domácí. Pokud si tedy můžete dovolit chovat několik slepiček, máte vyhráno. Slepice chované za účelem produkce vajec se nazývají nosnice. Dnešní průmyslově chované nosnice vznikly cíleným křížením různých linií. Říká se jim nosní hybridi a nepočítají se k žádnému určitému plemeni. Tyto slepice v prvním snáškovém cyklu snesou téměř každý den jedno vejce.

Domácí chovy

Jiné to je s domácími chovy, které rozdělujeme na čistě produkční a chovy okrasných plemen. U běžných produkčních plemen se snůška pohybuje mezi třemi až čtyřmi vajíčky za týden na jednu slepičku. Pokud si pořídíte tzv. nosná hybridní plemena, která bývají vyšlechtěná na vysokou snůšku, můžete se dočkat až šesti vajíček od jedné slepičky za týden. Počítejte s tím, že v zimě snůška klesá, někdy slepičky nenesou vůbec.

Kachní vejce

Zelenobílá a bílá kachní vejce jsou oblíbená především v Číně, ale také třeba v Anglii, kde se používají především k pečení moučníků. Ve srovnání se slepičími vejci jsou mastnější a tučnější. Pokud zvolíte chov kachen, musíte se rozhodnout, zda byste raději vyšší snůšku vajec, nebo spíše křehké kachní maso. Masitá plemena se totiž bohužel vyznačují nižší snůškou. Kachní vejce je každopádně zapotřebí co nejdříve po snesení uložit do chladničky. Jsou určena pro rychlou spotřebu, zhruba do týdne.

Husí vejce

Husí vejce, která se vyznačují křídově-bílou barvou, asi ochutnal málokdo. Přitom do moučníků jsou prý přímo ideální. Jsou méně tučná a celkově jemnější než vejce kachní. Husa snáší vejce už v prvním roce života. Snůšku mnohdy nevynechává ani v zimních měsících, kdy se můžete dočkat i jednoho vajíčka každý druhý den. Při prvním kladení je ale zapotřebí husičku hlídat. Hnízdo si totiž většinou vybere sama a vajíčka dokáže dobře ukrýt. Jinak husa snáší obden na konci února a začátkem března. Jednoroční husa snese 25 až 30 vajec.

Křepelčí vejce

Velmi populární v současné době jsou křepelčí vejce. Ta jsou menší než slepičí, ale přesto ve srovnání s vejci slepičími obsahují více než dvojnásobné množství vitamínu A, téměř trojnásobné množství vitamínu B1, dvakrát více vitamínu B2 a pětinásobné množství fosforu, železa a draslíku. Ze zdravotního hlediska jsou křepelčí vajíčka jasnou volbou. Zdravá křepelka přitom ročně snese až 320 vajíček.

Chov křepelek

Chov křepelek je velmi snadný a nemusí se ho obávat ani chovatelé začátečníci. Pro užitkový chov se často používají křepelky japonské, které snášejí hodně vajíček, ale také jsou zdrojem chutného masa. Přes léto křepelky můžete chovat venku, ideálně ve voliérách. Ty ale pečlivě zabezpečte proti kunám a jiným predátorům. Přes zimu se křepelky většinou chovají ve speciálních klecích. Hodně chovatelů křepelky chová i v králíkárnách. Hrabání křepelkám zabezpečte v podestýlce z hoblin a slámy a popelení pak v písku. Snůšku křepelky začínají už od sedmého týdne.