Veganství – stravovací směr, který podle názvu zná každý, ale…

Veganství není jen stravovací směr, ale jde i o určitou filosofii a životní styl, který naprosto vylučuje využívání zvířat k lidskému potěšení. Hlavní důvod proč se lidé stávají vegani by mělo být utrpení zvířat, které je spojené právě s produkcí masa. Nejde ale jen o konzumaci, správný vegan by si na sebe samozřejmě nikdy neměl obléknout cokoli z pravé kůže či nějakou kožešinu.

Nepleťte si vegana s vegetariánem

Jde sice o názvy velice podobné, ale věřte, že nejde o jeden a ten samý stravovací směr. Vegani totiž mimo konzumace masa odmítají také vejce, mléčné výrobky ale i například med. Velké množství lidí, kteří zastávají tento stravovací směr, naprosto nesouhlasí i s rybolovem, myslivostí, ale i naprosto odmítají cirkusy či zoologické zahrady. Kromě zabíjení zvířat pro jejich konzumaci, by správní vegani měli odmítat pravou zvířecí kůži například na oblečení, ale i například vlnu či hedvábí. Samozřejmostí je i negativní postoj ke kosmetice testované na zvířatech.

Stát se veganem z důvodu ekologie?

Nezasvěceným lidem, se tento důvod možná může zdát až absurdní. Vězte, ale že jde o jeden z naprosto běžných důvodů, proč se stát veganem. Vegani totiž zastávají názor, že konzumace masa a jiných živočišných produktů má negativní dopad na naše životní prostředí. Dle statistických údajů FAO (zkratka pro Organizaci pro výživu a zemědělství) vyplývá, že zemědělství a chovy hospodářských zvířat se na emisích skleníkových plynů podílí velice významně. Možná tomu sami nebudete věřit, ale dle těchto údajů se na nich podílejí dokonce více než celosvětová doprava. Jde převážně o emise metanu a CO2. Pro lidi zabývající se životním prostředím se tedy právě tato skutečnost může stát více než důležitou a může být důvodem proč se rozhodnou být právě vegani.

Co tedy jako vegan vlastně jíst?

Základní radou je jíst co nejvíce pestrou stravu. Veganský jídelníček tedy velmi často obsahuje veganské pečivo a těstoviny. Velice často se také setkáte s bulgurem či kuskusem. Mnoho veganů si často pečivo také peče doma, takové pečivo je většinou navíc ještě bezlepkové. Co do jídelníčku patří téměř neodmyslitelně, je sója. Sójových výrobků je na trhu opravdu veliká spousta, ale mezi nejčastěji používané patří především tofu, sójový jogurt či sójové mléko.

Jak je to s vitamíny?

Mnoho lidí tvrdí, že vitamín B12 lze získat i z rostlin. Tomuto názoru však raději nevěřte. Jediným spolehlivým zdrojem vitamínu B12 je maso a vedle něj už jen různé potravinové doplňky v podobě vitamínů. Zásoba tohoto vitamínu sice v naší krvi vydrží poměrně dlouho a to až jeden rok, ale pro jistotu je dobré každoročně zajít na kontrolu vaší krve.

Stát se veganem?

V posledních letech, se tento stravovací směr stal velice moderní. Je však důležité aby to, zda se veganem stanete či ne, pocházelo jen z vaší mysli a vašeho přesvědčení a nikoli pouze pro to, že jde o trend poslední doby. Stejně jako tomu je u všech alternativních stravovacích směrů je důležité i na veganství přecházet opatrně a nepřestávat sledovat reakci vašeho tělo na tuto změnu. Přeci jen náhlý přechod na tento typ stravy je pro váš organismus velkou změnou a proto se spíše snažte na veganství přecházet postupně a hlavně s rozmyslem.

