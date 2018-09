Věděli jste, že pěstování eukalyptu není hračka?

Blahovičník neboli eukalyptus řadíme mezi tropické rostliny. Patří do čeledi myrtovitých a naprosto typická je pro něj velmi výrazná vůně a někdy také vzrůst. Určitě znáte silici zvanou eukalyptol a právě tu obsahují právě eukalypty. Její vůně je mentolovo – citronová a velmi dobrý vliv má na osoby, které trápí astma. To však rozhodně nejsou jeho jediné pozitivní účinky. V kosmetickém a zdravotním průmyslu je velmi hojně využíván. V našich oblastech je často pěstován jako letnička, ale lze ho také pěstovat v květináčích jako přenosnou rostlinu.

Kde je eukalyptus jako doma?

Domovskou zemí je pro tuto rostlinu Austrálie a Tasmánie, ale za poslední roky se velmi hojně rozšířila po celém tropickém a subtropickém pásmu. Málokdo ví, jak moc rozšířenou rostlinou eukalyptus vlastně je. Dnes je známo kolem 800 druhů, ovšem ne každý se dá pěstovat v našich podmínkách. Některé druhy si potrpí na své tropické podnebí. Mezi eukalypty byste mohli hledat i nejvyšší strom světa, naprosto běžně se také mohou dorůst až do sto metrové výšky. Jiné druhy ale mohou růst jen jako menší keř. Každý si tak vybere odrůdu, která se bude k pěstování hodit. Kromě výšky jejich vzrůstu také eukalypty můžete od sebe rozeznat podle zbarvení a také podle tvaru jejich listů. Ve svých domovských zemích se také na eukalyptech objevují květy, toho se ale v našich podmínkách nejspíš nedočkáme.

Které druhy se nejčastěji pěstují u nás?

Jak jsme si již řekli, blahovičníků čili eukalyptů je téměř nepřeberné množství, ale i přesto se v našich podmínkách nejčastěji pěstují jen dva druhy, kterým se u nás daří nejlépe.

Blahovičník Gunnův

Tento druh pěstujeme hlavně díky jeho listům, které jsou zbarveny stříbřitě, ale někdy mají dokonce odlesky až do šedomodré. Za nejkrásnější kultivar v této odrůdě považujeme kultivar Silbertropfen. Tato odrůda pochází z Tasmánie, kde roste opravdu velmi bujaře, ale v našich podmínkách bude blahovičník Gunnův pouze krásný, menší stromek, který bude zdoben malými, kulatými lístečky. Jeho výhony velmi často využívají také floristé, jako dekorace do květin živých i suchých.

Blahovičník citronový

Pokud tuto odrůdu uvidíte ve volné přírodě, možná by vás ani nenapadlo, vysadit si ho na zahradu. Dorůstá se totiž až do výšky 50 metrů. Toho se ale naštěstí nemusíte bát. Tato odrůda se totiž dá velmi dobře tvarovat, a proto se skvěle hodí i do zahrad. Stačí jen velmi lehký dotek a již ucítíte pro tuto odrůdu velmi typickou citronovou vůni.

Blahovičník kulatoplodý

Poslední nejznámější blahovičník. Jde o největší odrůdu. Dorůstá se až do výšky 10 metrů, ale v Austrálii se klidně může dorůst až do výšky 65 metrů.

Rostlina do bytu i na zahradu

Ano, i tací velikáni, kterými eukalypty bez pochyby jsou, se dají pěstovat v bytě. Na takový typ pěstování jsou však vhodné první dvě odrůdy. Blahovičník kulatoplodý se na takovéto pěstování nehodí, protože se dorůstá do příliš velkých rozměrů.

Jak na jejich pěstování

Vzhledem k tomu, že se eukalypty hodně rychle rozrůstají, je nutné ho alespoň každé dva roky, a to nejlépe na jaře, přesadit do většího květináče. Při přesazování si musíte dávat pozor především na jejich kořeny, kdybyste je při přesazování poškodily, eukalypty by to s největší pravděpodobností nepřežily. Vzhledem k tomu, že tyto rostliny obsahují velké množství silic, nemusíte si dělat starosti se škůdci. Pokud chcete dosáhnout bohatého větvení, vždy na jaře zaštípněte vrcholy. Pro eukalyptus je nutné vybrat světlé místo, ale neměly by na něho dopadat přímé sluneční paprsky. Na zimování musíme eukalyptus přemístit domů. Zde by teplota nikdy neměla klesnout pod 8°C. Nejlepší bude, pokud se bude pohybovat kolem 10 – 13°C. Na takové stanoviště je dáme nejlépe s příchodem měsíce října a ven ho můžeme dát nejlépe až v květnu. Eukalyptus je nutné bohatě zalévat především v létě, tedy v období vegetace. V zimě jí přizpůsobíme teplotě ve které rostlinu máme.