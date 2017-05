Včelky samotářky na každou zahradu

Existuje přes 300 druhů původně včel, které mohou žít samotářsky. Hledají otvory ve zdech a dřevě. Vyhledávají skulinky a dutinky o průměru do 8 mm. Mohou být ale různě velké, protože velikost samotářských včelek může být od miniaturních až do velikosti čmeláků. Do dutinek včelka snese vajíčka a zapatlá. Následně se můžete těšit na další včelky.

Bohužel mnoho lidí včelky samotářky nezná, a tak je hubí. Tyto včelky samozřejmě mají žihadla, ale nejsou útočné, a proto se jich na zahrádce nebojte ani v případě, že máte malé děti. Ostatně zejména děti rychle nadchnete nejen výrobou domečku pro včelky, ale také jejich pozorováním, když kladou vajíčka a nosí potravu. Zdaleka nejzajímavější je pak uzavírání dutinky. Některé včelky zapatlají otvor blátem, jiné kouskem listů a podobně.

Výroba domečku pro včelky

Domeček by měl být nejlépe dřevěný. Postačí kus polena nebo několik prken přivrtaných k sobě. Následně do dřeva vyvrtejte několik děr o různém průměru. Pokud bydlíte u lesa, je vhodné včelí larvy chránit. Například strakapoud vycítí larvy a dřevěný domek zničí. Stačí tedy domek omotat pletivem, to odradí strakapoudy, ale včelkám vůbec nevadí.

Velmi efektní také je vyrobit dřevěný domeček, který naplníte různě širokými trubičkami.

Malé domky umístěte tak, abyste včelky mohli dobře pozorovat.

Osvěta

Samotářské včely jsou velmi užitečným hmyzem. Nevadí jim nižší teploty, takže opylují již v době, kdy se medonosné včely z úlu ještě nevydávají. Sice se nedočkáte medu, ale pomůžete přírodě velmi jednoduchým způsobem. Ostatně dutinek není v přírodě nikdy dost a jde o další způsob, jak dostat život nejen na zahrádku, ale také třeba na balkon.

O včelkách se snaží informovat několik webových portálů, ale také třeba dětský park Mirakulum ve středočeských Milovicích. I zde najdete domky pro užitečný hmyz.