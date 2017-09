Vánočka-úžasný recept po babičce

Kynuté těsto je pro někoho vysokou gastronomií. Ovšem díky našim vychytávkám můžete mít kynuté těsto lehké jako peříčko a rozplývající se na jazyku. Už nikdy nesáhnete po vánočce z obchodu. Tento recept je odzkoušený, zatím ničím nepřekonaný. Krom výborné vánočky si nádherně provoníte byt kořením a vanilkovým cukrem.

Základem jsou samozřejmě kvalitní suroviny a čas, který musíte dát nejen propracování těsta, ale také kynutí.

Na 2 vánočky budete potřebovat

½ kg hladké mouky 00

½ kg polohrubé mouky

17 dkg cukru krupice

1 vanilkový cukr

17 dkg tuku

3 žloutky

špetka soli

špetka strouhaného muškátového oříšku

nastrouhaná kůra z 1 bio citronu

asi ½ l mléka

6 dkg kvasnic

5 dkg rozinek

vejce na pomazání

5 dkg mandlí na plátky na posypání

moučkový cukr na posypání

Postup: Do většího hrnku rozdrobíme droždí, přidáme lžíci cukru a trochu vlažného mléka a necháme vzkypět (to bude asi za 5min). Mezitím si prosejeme mouku a v míse promícháme s ostatními sypkými surovinami. V mouce pak uděláme důlek, do kterého vlijeme kvásek a propracujeme (pomoci nám může kuchyňský robot). Přidáme zbylé ingredience-tedy žloutky, mléko a tuk (2 lžíce sádla, 3 lžíce oleje a zbytek do 17ti dkg másla). Ručně propracováváme min. ½ hodiny, v robotu minimálně 20 minut. Nakonec vmícháme rozinky a část mandlí.

Náš tip: Všechny suroviny, včetně vajec by měly být v pokojové teplotě. Mléko vlažné, nikdy ne horké! Jinak kvásek nevzejde. Absorpční vlastnosti různých značek mouk se liší. To znamená, že zdaleka není nutné spotřebovat veškeré mléko uvedené v receptu.

Těsto propracujte ještě na válu a v případě potřeby podsypte trochou mouky tak, aby těsto nelepilo. Vytvarujte úhledný bochánek a nechte v míse pod čistou utěrkou kynout v teple asi 1,5 hodiny. Těsto znovu propracujeme (už jen ručně, vařečkou) a necháme kynout další hodinu.

Těsto rozdělte na polovinu (budeme mít 2 vánočky). Dále těsto rozdělte na 9 stejných dílů, které rukou vyválejte do pruhů. Základna vánočky bude ze 4 pruhů, prostředek ze 3 a vršek ze 2. Začneme zaplétat spodek, pokud možno od prostředku tak, aby se prameny těsta nevytahovaly. Více zde.

Hřbetem ruky splácněte cop ze 4 pruhů po celé délce, namažte vejcem a na něho dejte cop ze 3, opět splácněte a namažte a vše završte delším pletencem ze 2 pruhů, jehož konce zahnete pod vánočku. Vše nechte ještě dovykynout, namažte vejcem, posypte mandlemi a zvrchu do vánočky zapíchejte špejle, aby se vánočka „nerozjela“. I tak ji ale v troubě kontrolujte, a pokud začne ujíždět, nepanikařte a inkliminované místo namažte vejcem, které prasklinu zamaskuje.

Pečeme prvních 10 min na 200 °C a dalších asi 50 min na 160 °C.