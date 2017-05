Vanilkové cupcakes s krémem z hořké čokolády a Pedro Dezertíky

Recept na jemné cupcakes s vůní vanilky se dá využít na všemožné dortíky s tím, že změníte krém a zdobení. Zejména děti ale budou nadšené lentilkovým sypáním. My jsme vyzkoušeli i gumové bonbony z řady Pedro a nemají chybu.

Budete potřebovat



Na těsto:

60 g másla

40 g cukru

1 vejce + 1 žloutek

30 ml mléka

100 g mouky (50 g hladké, 50 g polohrubé)

1 lžička prášku do pečiva

špetka soli

dřeň z 1/2 vanilkového lusku (případně vanilkový extrakt)



Na čoko ganache:

100 ml čerstvé smetany na šlehání

100 g hořké čokolády 70 %

Na krém:

čokoládová ganache

200 g mascarpone



1 balení Pedro Dezertíků



Postup:

Nejprve si připravte čokoládovou ganache na krém. Je potřeba, aby se pořádně vychladila. V ideálním případě si ji nachystejte den předem a nechte ji chladit v lednici přes noc. Přichystáte ji tak, že přivedete smetanu téměř k varu, odstavíte a rozmícháte v ní nalámanou tabulku kvalitní hořké čokolády. Umístěte do lednice a nechte ztuhnout.

Předehřejte si troubu na 175 stupňů. V míse vyšlehejte změklé máslo s cukrem do pěny. Přimíchejte vanilku, polovinu mouky, mléko, vajíčko a žloutek. Vše prošlehejte. Následně přidejte zbytek mouky s práškem do pečiva a solí, promíchejte. Těstem naplňte formičky a dejte do trouby na cca. 20 minut (otestujte špejlí). Nechte vychladnout.

Vyšlehejte čokoládovou ganache s mascarpone a pomocí cukrářského sáčku krémem ozdobte vychladlé košíčky. Dozdobte bonbony.