V pondělí začal týden bez odpadu

Lze žít tak abychom produkovali minimální množství odpadu? V dnešní době velmi diskutovaná otázka. A i proto tu máme týden bez odpadu, který letos probíhá od 3. 9. do 9. 9. 2018. Cílem této mezinárodní události je zvýšení povědomí o hromadění odpadu a v neposlední řadě také dát inspiraci, jak množství odpadu omezit.

Kde se týden bez odpadu vzal?

Dnes se jedná již o mezinárodní událost, ale i přesto, že existuje již 8 let, je tento týden u nás poměrně neznámý a to je rozhodně škoda. Tento skvělý projekt vznikl ve Velké Británii, díky ženě jménem Rachelle Strauss. V České republice se koordinátorky tohoto projektu staly autorky blogu Czech Zero Waste a je do něj zapojeno mnoho institucí a lidí, kteří smýšlejí jinak, než je v dnešní době běžné.

Proč je tento týden tak dobrým nápadem?

Určitě přemýšlíte nad tím, proč je téma odpadu v dnešní době tak diskutované. Možná se vám to dokonce zdá, jako výmysl a situaci nevidíte tak černě. Pak vězte nebo ne, množství pevného komunálního odpadu, které je vytvořeno ročně po celém světě, je kolem 1,3 miliardy tun. A to rozhodně není zanedbatelné množství. A může být dokonce i hůř. Jedna třetina tohoto množství totiž není nijak uskladněna na skládkách, ale nachází se volně v přírodě. Válí se tedy tak ve městech, lesích nebo v oceánech. A jak všichni víme, odpad rozhodně není nic zdravého pro naše tělo. Znečišťuje vzduch, vodu i půdu. A kromě toho, že neprospívá našemu zdravotnímu stavu, rozhodně neprospívá ani přírodě, kterou k životu potřebujeme. Proto si myslíme, že je dobré přemýšlet i o tom, že svět by mohl vypadat jinak a není to ani tak těžké.

Jak by měl život bez odpadu vypadat?

Velké množství z vás, si asi moc neumí představit, jak by měl život bez odpadu vypadat. V tomto životním stylu bychom se měli především zaměřit na to, jak lze všechny použité materiály znovu využít tak, aby nemusely skončit na skládce. Jde tedy o neustálý kolotoč, kde se všechny materiály používají znovu a znovu a tak se tedy netvoří žádný odpad.

I malá změna je důležitá

Nemusíte hned začít žít zcela bez odpadu. Víme, že to by bylo opravdu velmi těžká a tak rychlá změna je v podstatě téměř nereálná. Ale i malá změna je změna a začít můžete s tím, že popřemýšlíte nad tím, čeho se ve vaší domácnosti můžete vzdát a jak lze různé materiály nahradit. Co třeba vyměnit igelitové pytlíky na zeleninu a ovoce za jiné ekologické sáčky? Můžete si je dokonce ušít podle našeho návodu. Ten najdete ZDE. Kupujete si kávu s sebou do kelímku? Co třeba místo kelímku vzít z domu termo hrnek a nechat si vaší oblíbenou kávu udělat do něj?

Lze k příležitosti tohoto týdne uspořádat nějakou akci?

Pokud vás tento projekt zaujal a poslední dobou se touto myšlenkou velmi zaobíráte, můžete se do tohoto týdne i vy více aktivně zapojit. Můžete uspořádat nějakou událost, která bude právě touto myšlenkou inspirována, vytvořte krátké video a je to. Akce na týden odpadu opět koordinuje blog Czech Zero Waste. Pokud se necítíte na vytváření žádných událostí, zkuste si třeba alespoň tento týden žít téměř bez odpadů, třeba ze svého života budete mít hned lepší pocit.