Užívat umělá sladidla nebo ne?

Používání umělých sladidel patří v dnešní době mezi velmi diskutované otázky. Naprostá většina lidí je samozřejmě používá především ze zdravotních důvodů a to kvůli cukrovce. Proti tomu samozřejmě nelze nic namítat. Najdou se ale i tací, kteří umělá sladidla využívají jako prostředek k hubnutí, což už není úplně ideální. Jak to tedy s nimi je doopravdy?

Proč se vlastně nedoporučují?

Umělá sladidla jsou náhražkou cukru, jsou však ještě mnohem sladší než obyčejný cukr. Zázrak je ale v tom, že neobsahují téměř žádné kalorie a právě proto je tolik lidí bere jako vhodnou cestu ke své vysněné postavě. Zatím to zní téměř dokonale, kde je tedy schovaný ten problém? V poslední době bývají umělá sladila hodně diskutovaným tématem hlavně z hlediska účinků na naše zdraví. V souvislosti s nimi je také hodně diskutovaná otázka jejich vlivu na rakovinu. Co je, ale velmi pravděpodobné je to, že právě díky jejich sladkosti se bude ještě zvyšovat naše závislost na sladkém.

Jaká umělá sladidla existují?

Aspartam

Jde o poměrně známé umělé sladidlo. Na pozoru by se však vždy měli mít lidé, kteří patří mezi ty citlivější právě na tuto látku. Aspartam totiž může mít velkou spoustu nežádoucích účinků, mezi které může patřit například závratě, nebo různé alergické reakce. V případě, že jste těhotná, měla byste se tomuto sladidlu pro jistotu naprosto vyhnout. Chuť aspartamu je dokonce až dvěstěkrát sladší než je chuť běžného cukru.

Cyklamát

Jestli je nějaké umělé sladidlo, které patří k těm nejhorším, je to právě cyklamát. V případě, že se vydáte do Spojených států, nebo do Norska, cyklamát tam nenajdete. V těchto zemích je totiž jeho užívání dokonce zakázáno. Cyklamát se totiž řadí mezi ty sladidla, které podle vědeckých studií obsahují karcinogenní látky. V Evropské unii a tedy i u nás jde o sladidlo povolené a běžně jej tak můžete najít ve spoustě různých výrobků.

Sacharin

Jde o sladidlo, které je až sedmsetkrát sladší než běžný cukr. Sacharin byl objeven již v roce 1879 a právě to ho pasuje, na nejstarší umělé sladilo vůbec. Ale ani on netvoří výjimku a o jeho škodlivosti se vedou dlouhé debaty. V sedmdesátých letech byla totiž na potkanech provedena velká zkouška na přítomnost karcinogenních látek. Zjištěno bylo, že se u potkanů začala více objevovat rakovina močového měchýře. Od těchto let však proběhla další řada studií, které prokázaly, že tyto výsledky se na člověka rozhodně nevztahují. V dnešní době sacharin běžně najdeme v marmeládách či žvýkačkách.

Sukralóza

Toto sladidlo vzniklo v roce 1976, díky chemické přeměně sacharózy. U tohoto sladidla proběhlo spoustu výzkumů, které se zabývaly zdravotním dopadem na naše tělo. Všechny tyto výzkumy potvrdili, že sukralóza je naprosto neškodné umělé sladidlo. Je vyráběna z přírodního cukru a stejně tak dobře také chutná. Je vhodná naprosto pro všechny, jak pro děti, diabetiky tak i pro ženy těhotné. Zkrátka jde o sladidlo, které by nemělo mít vůbec žádné vedlejší účinky. V dnešní době ho můžete běžně nalézt například v jogurtech, zmrzlinách či cereáliích bez obsahu cukru. Samozřejmě i zde u tohoto sladidla naleznete odpůrce, kteří říkají, že nejde o látku, která by byla našemu tělu vlastní a tak rozhodně nemůže být neškodlivá. Žádná ze studií však žádné negativní účinky neprokázala.