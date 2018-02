Únor na zahradě: Je na čase pustit se do práce

Někdo má pocit, že v únoru ještě není na zahradě co dělat, ale opak je pravdou. I když za okny dosud vládne zima svojí chladnou rukou, dobrý zahrádkář už se chystá do terénu a připravuje se na vegetační sezónu. Na co se tedy v tomto chladném měsíci na zahradě soustředit?

Vysejte semínka pro předpěstování

Nastává ideální čas na výsevy semínek do misek pro předpěstování sazeniček. Můžete se do toho pustit na okenním parapetu, ale také v zimní zahradě, nebo skleníku. Zasejte semínka, raných paprik, lilku, celeru, brokolice, ale i salátu, můžete předpěstovávat i rajčata a petrželku. Nemusíte se ale samozřejmě soustředit pouze na zeleninu. I okrasné květiny je třeba předpěstovat, zejména ty, které se vyvíjejí dlouho jako hledíky, petúnie nebo lobelky. Pro dobré předpěstování potřebujete lehký substrát, dostatek světla, jemné rosení a přikrytí misek pro lepší mikroklima.

Tip pro vás: Namočte semínka

Chcete-li klíčení semínek urychlit, namáčejte je. Otázkou je, jak dlouho máčet. Řiďte se velikostí semene, sílou jeho slupky. Zatímco salátu budou k probuzení stačit zhruba 4 hodiny, pro papriky a rajčata je ideální doba dva dny. Pro delší máčení je nutné dvakrát denně vyměnit vodu. Teplomilné rostliny jako například rajčata by se měla máčet ve vodě minimálně o teplotě 16 °C. Než namočená semínka vysejete, lehce je osušte.

Otužilá semena mohou do půdy

Jaké další práce je dobré v únoru udělat? Můžete do teplého, kompostem vyhřátého pařeniště vysít ředkvičky. Pokud na ně nezapomenete, už koncem března se dočkáte první úrody. Totéž platí i o rané karotce. Na konci měsíce, pokud teplota půdy je vyšší než 5 °C, můžete zkusit vysévat otužilé druhy zeleniny, zejména kořenové jako petržel a mrkev. Prohřátí půdy napomůžete především foliovými nebo skleněnými poklopy.

A co další práce?

Pozornost byste měli věnovat pelargóniím v truhlíku. Je dobré seříznout jejich výhonky o jednu až dvě třetiny. Zajistíte si tak košaté rostliny. Na konci měsíce můžete muškáty i přesazovat.

Pokud toužíte po bohaté úrodě raných brambor, nechte si je naklíčit na světlém místě v teplotě 10-15 °C. Můžete je potom koncem března už sázet.

Zkontrolujte dvouleté rostliny, které jste před zimou zakryli chvojím. Na konci měsíce už můžete dvouletky a trvalky odkrýt.

Vydejte se do terénu

Vyrazte do zahrady, tady je také práce více než dost. Sníh taje a