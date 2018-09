Tykve všude, kam jen vaše oči dohlédnou

Jen málokterá zelenina je spjata s přicházejícím podzimem více než tykve. Právě teď začíná doba, kdy na zahradě dozrávají. Tykev má hodně druhů, z těch nejznámějších můžeme jmenovat například dýně, cukety, nebo patizony. Málokdo už ví, že dýně je lidový název pro tykev velkoplodou. Tykve patří mezi výtečnou zeleninu a jejich pěstování navíc rozhodně není složité.

Proč tykve pěstovat?

Mezi hlavní výhodu tykví patří to, že je jejich pěstování opravdu nenáročné, může se tak do něj pustit i úplný začátečník. Tykve se velmi dobře rozrůstají, mají velké plody, které se dobře sbírají, takže se ani příliš nenadřete. Další hlavní výhodou je to, že se utržené plody nekazí rychle, pokud tedy dodržíte zásady správného skladování, vydrží vám klidně i jeden rok. Věřte nebo ne, ale tykve také skvěle chutnají. Už jste zkoušeli dýňovou polévku? Pokud ne, chápeme, že nám tento bod příliš nevěříte. Navíc si na nich můžete nejen pochutnat, ale také z nich můžete vytvořit krásnou podzimní dekoraci. Jde tedy o velmi multifunkční zeleninu.

Známe a rozlišujeme celkem tři druhy tykví. Tykev velkoplodou, obecnou, olejnou a muškátovou.

Tykev obecná

Do tohotu druhu řadíme například cukety. Tento druh netvoří velké šlahouny, ale vzhled spíše připomíná velký keř. Tato odrůda je světu známá asi už 130 let. Kromě cuket sem ještě řadíme také patizóny a špagetové dýně.

Tykev olejná

Tento druh se po sklizení nezpracovává celý, ale jen jeho semena. Ta jsou olejnatá a obsahují vysoké množství bílkovin. Víte, v čem spočívá velká výhoda této tykve? Na jejích semenech si můžete pochutnávat rovnou a nemusíte se zdržovat otravným loupáním slupky!

Tykev velkoplodá

Právě sem patří v dnešní době velmi oblíbená a populární dýně hokkaido, ze které si můžeme připravit lahodnou polévku. Své popularity si však neužívá dlouho. Ještě do nedávna byla v Evropě známá pouze jen odrůda pod názvem Německá žlutá centýřová. Ta však nebyla ke konzumaci tak vhodná jako dýně hokkaido a právě proto se s ní krmil převážně dobytek. Její dužina je velmi vodnatá a především z tohoto důvodu jí nelze příliš dlouho skladovat na rozdíl od ní dýně hokkaido vydrží klidně i rok.

Jak tykve pěstovat?

Pěstování tykví není nic složitého a čím dál tím více lidí se do pěstování pouští. A za jejich oblíbenost může hlavně dýně hokkaido. Na jejich pěstování je potřeba dostatek prostoru a půdu, která obsahuje větší množství živin. Pokud můžete, dýně rozhodně přihnojujte. Nejlepší pro ně bude kravské hnojivo, či kompost. Rozhodně se nebojte tykve vysadit přímo do záhonu, rozhodně se tak rostlinám bude dařit lépe, než pokud byste je předpěstovávali v truhlících. Tykve jsou opravdu velmi nenáročnou rostlinou, dokonce nebudou ani potřebovat abyste je zalévali. Díky jejich velmi rozvinutému kořenovému systému si doslova dokáží vyhledat vláhu hluboko v zemi.

Jaké dobroty lze z tykve vykouzlit?

Dýně se může stát skvělou přílohou k masu. Stačí jí podusit na másle s trochou koření a je hotovo. Připravit si z ní můžete také výtečnou dýňovou polévku. Postup je jednoduchý: na cibulce orestujeme dýni, zaprášíme trochou kari koření a třtinového cukru a ještě chvíli restujeme. Poté směs podlijeme vývarem a necháme projít varem. Nakonec směs rozmixujeme ponorným tyčovým mixérem, přidáme trochu smetany a znovu necháme projít varem. Nakonec dochutíme dle naší chuti a můžeme podávat. Tykve můžeme také vydlabat a naplnit mletým masem a dát zapéct do trouby. Tato směs je také výtečná. Dobrou chuť!