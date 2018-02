Tvoříme s dětmi: Sada na sádrového koníka

Vymýšlet čím zabavit děti různými výrobnami je doslova naše parketa. Občas ale není čas, chuť ani energie na vymýšlení a potom sáhneme po předpřipravených sadách v některém z hračkářství. Tentokráté nás zaujala sada na výrobu sádrových koníků, které následně vybarvíte přiloženými barvami a dozdobíte třpytkami, hřívou a podobně. Pojďme si sadu představit, protože je opravdu super. Koník se povedl, šel krásně vyloupnout z formy a po uschnutí se děti bavily zdobením celé dopoledne. Zabijete tedy dvě mouchy jednou ranou, protože zabavíte děti při výrobě koníka a při jeho barvení. Sádrová hmota vystačí odhadem na 6 koníků.

Vytvoř si sám-SES Sádrový komplet – kůň s třpytkami

Součástí balení byla pogumovaná forma, která má podle výrobce opravdu vysokou životnost. Můžete ji tedy používat donekonečna, stačí ve stavebninách za pár korun koupit sáček sádry. Tu rozmícháte s vodou podle návodu a nalijete do formy.

Součástí balení je sádrová hmota, která se předem nerozdělává. Do formy nalijete vodu a pomalu do ní vsypáváte sypkou směs do té doby, dokud se noří.

Pak necháte odstát asi 2 hodiny (dokud hmota neztvrdne a hřeje). Pak opatrně odstraníte pogumovanou formu, spodek oříznete (spíše oškrábete) nožem, aby koník stál a necháte doschnout nejlépe přes noc.

Pak už stačí jen koníka nabarvit přiloženými barvičkami za použití přiloženého štětce. Na ještě mokrou barvu můžete nasypat třpytky a podle návodu dodělat růžovou hřívu. Fantazii se meze nekladou. Pokud temperové barvy na koníkovi zafixujete bezbarvým lakem ve spreji, můžete ho využít i jako venkovní dekoraci.