Tušíte, jak chytrá i krásná umí být lednice?

Doba, kdy lednice pouze chladila, jsou nenávratně pryč. Moderní chytré lednice nabízí mnohem více a v podstatě řeší vše, co vám na té staré nevyhovovalo. Nepříjemný zápach, rychle se kazící potraviny, námraza, velká spotřeba energie i nudný design mohou být rychle zapomenuty. Seznamte se s novými chytrými chladničkami, které vám prostě zpříjemní život.

Čerstvé potraviny a žádný zápach

O čerstvost potravin jde především. Nakupovat každý den je časově náročné. Chceme, aby nám potraviny vydržely plné vitamínů co nejdéle. Čerstvou zeleninu, ovoce, mléčné výrobky ale i maso budete mít díky novým vlastnostem moderních lednic neustále po ruce.

Začněme u prodloužení trvanlivosti. Například technologie IonAir . Ta vytváří pro potraviny přírodní mikroklima díky obohacování vzduchu o záporné ionty, tím odstraňuje veškerý zápach a poskytuje ideální prostředí pro čerstvé potraviny. Ve spojení se speciálním systémem ventilátorů přivádí kyslík do všech koutů lednice. Nemusíte proto přemýšlet kam nejlépe umístit jednotlivé druhy potravin, aby vydržely co nejdéle. Zvláštní klima si v případě potřeby můžete nastavit v super velké zásuvce na zeleninu a ovoce.

„ To není televize“

Dozajista to znáte, otevíráte ledničku a často zapomenete, pro co jste šli, nebo máte prostě na něco chuť a dlouze přemýšlíte u otevřených dvířek. Každé otevření ale narušuje vnitřní mikroklima a urychluje proces kažení potravin. Chytrá lednice si ale umí poradit. Je učenlivá a sama si po sedmi dnech sledování vašich zvyků přizpůsobí svůj chod v době největšího provozu a zabrání tak předčasnému kažení. Pokud jste pryč, třeba na dovolené, a tím pádem ledničku nepoužíváte, lednice se přepne do eko módu, nastaví ideální teplotu a bude vám šetřit energii.

Mraznička bez ledu

Mraznička, kterou není třeba odmrazovat? Další ze splněných snů! Tento systém chytré lednice nejen odstraňuje led z mrazničky, ale také zabraňuje vysychání potravin v chladící části. Revoluční novinkou je možnost přepnout mrazící část na chladící. Během dvou hodin můžete snadno zvětšit prostor chladničky pouhým zmáčknutím jednoho tlačítka.

Styl podle vašeho gusta

Lednice je díky svým rozměrům nepřehlédnutelnou dominantou kuchyně. Její klasická bílá varianta sice neurazí, ale ani nenadchne. Dnes si můžete vybrat tohoto šikovného pomocníka nejen podle vlastností a velikosti, ale také podle stylu, který se vám líbí. Nemusíte se přizpůsobovat vašim spotřebičům, to ony jsou tu pro vás. Spotřební elektronika dnes dostává tvar a podobu pod taktovkou předních světových designérů jako je třeba Philippe Starck nebo Ora Ïto . Jednoduché elegantní tvary a lesklé povrchy jsou vrcholem elegance. Na své si ale přijdou i milovníci barevného retro stylu 50. a 60. let nebo kuchaři libující si v klasickém venkovském stylu. Stačí jen vybrat tu pravou pro vás.