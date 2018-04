Tušili jste, že vanilkový lusk je vlastně plodem orchideje?

Nádherně vonící vanilka přišla k nám do Evropy z Nového světa. Pěstovali ji domorodci v Mexiku dávno předtím, než k americkým břehům přirazili conquistadoři na svých lodích. Indiáni poznali její kouzlo a využívali ji jako přísadu do nápojů z kakaových bobů nebo placek z čokolády.

Vyžaduje ruční opylení

Španělé přivezli na svých lodích vanilku nejspíš už v roce 1521. Velmi záhy ale shledali, že vanilce jakožto tropické rostlině se daří jedině v teplých oblastech mezi obratníky a opylují ji včely rodu Melipona žijící pouze tady, případně některé druhy kolibříků. Proto jinde pěstitelské pokusy selhávaly. Dnes ji můžeme zkusit pěstovat v tropických sklenících. Jedná se totiž o druh orchideje rodu Vanilla planifolia, vanilkovník plocholistý, vlastně jedině, ze které mají lidé kromě krásné vůně a nádherného květu i jiný účinek. Liánovitou rostlinu musíte stále kontrolovat – kvete pouze několik hodin, kdy je třeba ji ručně opylit, abyste měli úrodu. Květ následně zraje 6-9 měsíců, takže pěstování vyžaduje opravdovou trpělivost. Překvapí vás, že po sklizni lusky ještě nevoní – typická vůně se zrodí až zpracováním.

Poklad z Nového světa

Jaká vanilka je nejlepší? V současnosti na trhu seženete především dva druhy, a to Bourbonskou a Tahitskou. První z nich, tedy Bourbonská vanilka patří mezi potomky rostlin z Mexika, které k nám putovaly z Nového světa. Kde získala název? Podle Bourbonských ostrovů, kde se pěstovala, tedy dnešního ostrova Komory a Reunion. Druhá vanilka se pěstuje na Tahiti, tato odrůda je podstatně mladší, vznikla přibližně před 50-60 lety na Tahiti zkřížením původní rostliny s divokým vanilkovníkem. V současnosti se pěstuje třeba i ve Vietnamu či Indonésii.

Součást sladkých pokrmů

V kuchyni má vanilka velice široké využití hlavně v přípravě sladkých pokrmů a dezertů. Používá se do pudinků, zmrzliny, likérů, do pečiva, do čokolády. V obchodech dnes běžně seženete celý vanilkový lusk, i když je to finančně docela nákladné. Lusk rozříznete a vyškrábete zrníčka, která můžete použít do jídla, třeba do těsta na pečivo. Slupku pak můžete svařit v mléce, v pudinku, i ona totiž obsahuje aroma, které předá vašemu pokrmu. Je možné ji také macerovat v alkoholu. Tím si připravíte domácí vanilkový extrakt – potřebujete ale více slupek – na 100 ml alkoholu minimálně tři. Macerovat také musíte minimálně 6 týdnů, lepší je ale déle. Pokud otevřete vakuové balení s lusky, měli byste je potom následně skladovat v uzavřené skleněné nádobě při pokojové teplotě.

Na syntetický vanilin zapomenete

Co vlastně způsobuje příjemnou vůni vanilky? Je to látka zvaná vanilin, která se dá připravit i synteticky. Ovšem chemicky vyrobený vanilin samozřejmě nikdy nedokáže dokonale nahradit jemnou chuť přírodní vanilky. Přírodní vanilka totiž obsahuje ještě dalších 200 aromatických látek, takže jde skutečný koncert vůní. Vždy to bude do určité míry chemická vůně. Náhražka vanilky v podobě vanilinu se používá v potravinářství docela často. Určitě jste se již setkali s cukrem s příměsí vanilinu, tedy vanilinovým cukrem, který běžně seženete v supermarketu. Možná jste s ním i pekli, nebo připravovali jiné pokrmy. Ve chvíli, kdy narazíte na klasickou vanilku, ale nejspíš na uměle vyrobené aroma zapomenete…

Harmonizuje mysl

Vanilka patří také mezi léčiva. Velmi příjemně ovlivňuje psychiku. Dokáže vyladit smysly, uvolnit napětí nervů. Zklidňuje mysl. Využívala se i proti horečce a na uklidnění mysli. Na tělo ale působí povzbudivě, například na srdeční činnost.