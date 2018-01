Tři králové mají přinést do obydlí klid

Šestého ledna je datum, na které každoročně připadá svátek tří králů. Kdo by neznal Kašpara, Melichara a Baltazara? Věříme, že bychom mezi vámi nikoho takového nenašli. Víte však o tomto svátku opravdu vše a tušíte, co vlastně znamenají písmena, která právě tři králové zanechávají na navštívených obydlích? Prověřte si své znalosti v našem dnešním článku.

Kdo vlastně jsou tři králové?

V historii se jednalo o tři muže, kteří šli navštívit právě narozeného Ježíška. Do Betléma přinesli také vzácné dary a to zlato, myrhu a kadidlo. Zajímá vás, proč byli právě tři? Ani tento počet rozhodně nevznikl náhodou. Podle pověsti by tento počet měl představovat určité fáze života. Každý z králů byl proto v jiném věku. Jeden byl mladý, druhý byl ve středních letech a třetí zastupoval dědečka.

K+M+B?

Byli jste přesvědčeni o tom, že tato zkratka, kterou tři králové zanechávají zpravidla na dveřích, je zkratka jejich jmen? Tedy Kašpar, Melichar a Baltazar? Pak jste byli na omylu, pravda je úplně jinde. Tato zkratka totiž znamená, Pán žehnej tomuto domu. Jednotlivá písmena pak vysvětlujeme takto: K je zkratka pro Krista, M je mansionem což latinsky znamená obydlí a B představuje benedicet tedy požehnání.

Kdy odstrojit stromeček?

V dnešní době se 6. 1. považuje za konec vánočního období a nastává čas odstrojit vánoční stromeček, schovat adventní výzdobu a definitivně se rozloučit s těmito krásnými svátky. Pokud se vám vánoční výzdoba nechce tak brzy uklízet a chcete se ještě touto krásou chvíli kochat, můžete si jí ještě chvíli ponechat. Podle staré pranostiky byste pak měli vánoční výzdobu schovat až na Hromnice.