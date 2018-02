Těšte se na veletrhy pro celou rodinu FOR FAMILY

V PVA EXPO PRAHA v Letňanech se bude od 12. – 15. dubna konat tradiční soubor veletrhů pro rodinu a volný čas FOR FAMILY. Na jednu vstupenku tak můžete navštívit celkem čtyři veletrhy, a to konkrétně FOR KIDS, FOR PETS, AKTIV 55+ a letošní novinku FOR HORSE.



Tyto veletrhy patří tradičně k největším jarním událostem v Letňanech. Není divu, na své si zde přijde opravdu každý člen rodiny.

FOR KIDS – vše pro radost dětí i rodičů

Veletrhem s nejdelší tradicí je FOR KIDS, který je vyhlášený pestrou nabídkou potřeb, her a hraček pro děti a vybavením pro miminko. Na FOR KIDS nakoupí jak nastávající rodiče, stejně jako ti, kteří mají doma děti školou povinné.

Součástí veletrhů pro děti je bohatý doprovodný program. Stejně jako v předchozích letech, tak i letos je jedním z partnerů doprovodných programů Česká obec sokolská, která opět pro děti připravila v hale velkou pohybovou zónu a přehlídku sportovních a tanečních dovedností juniorských sportovců. Víkend svým pásmem pro děti zpestří prasátko Piggy.

FOR PETS je rájem pro milovníky domácích mazlíčků

Poosmé se bude v Letňanech konat veletrh FOR PETS, který nabídne vše pro čtyřnohé, dvounohé i beznohé domácí mazlíčky. Návštěvníci budou moci přímo na veletrhu nakoupit nezbytné vybavení od pelíšků, obojků, hraček, až po stylové oblečení nebo designové doplňky pro zvířata do bytu. Chybět zde nebudou ani přední čeští distributoři a výrobci krmiv, na jejichž stáncích se mohou zájemci poradit s odborníky o výživě a specifických potřebách svých mazlíčků.

Veletržní dění tradičně doplní semináře, workshopy a ukázky výcviku pod patronací Nadace na ochranu zvířat. Na FOR PETS bude také probíhat Umisťovací výstava koček, na které si mohou zájemci vybrat nového kočičího kamaráda z některého z útulků, které se do této akce zapojily.

AKTIV 55+ potěší nejen aktivní seniory

Třetím z veletrhů je veletrh AKTIV 55+, na němž mohou návštěvníci vidět řadu vystavovatelů, jejichž společným cílem je seniorům usnadnit život. Veletrh AKTIV 55+ je jedinou akcí svého druhu v České republice.

Zastoupeny tak budou nejen lázně a rehabilitační střediska, cestovní kanceláře s programy pro seniory, ale i firmy nabízející mobilní techniku nebo produkty pro volný čas a sportovní vyžití.

Chybět však nebudou ani praktické ukázky pomůcek pro seniory. Veletržní dění oživí a doplní bohatý doprovodný program. Například na expozici společnosti Kovotour Plus si vystavovatelé připravili program s oblíbenými umělci známými ze Šlágr TV.

Nováček mezi jarními veletrhy FOR HORSE

FOR HORSE, jak již název napovídá, je zaměřen na koně a jejich potřeby. Expozice jednotlivých vystavovatelů potěší svou pestrou nabídkou majitele, chovatele a milovníky koní. „Akce je příležitostí pro představení novinek na trhu v oblasti krmiv, veterinárních, minerálních a kosmetických přípravků, pomůcek, transportních zařízení, kompletního jezdeckého vybavení a potřeb. Cílem veletrhu je nabídnout aktuality z oboru na trhu a trendy v oblasti výživy a chovu,“ představuje novinku mezi jarními veletrhy manažerka veletrhu Petra Lipková.

Návštěvníci veletrhu FOR HORSE se mohou každý den těšit na výběr z plemen chovaných v České republice. Chybět nebudou ani ukázky jízdní policie ČR, hipoterapie a kontaktní terapie s koňmi. K vidění zde bude také čtverylka a push ball fjordských koní, fríští koně pod sedlem i v kočáře i vystoupení huculských koní. Dále svou ušlechtilou krásu předvedou miniaturní koně, vodící a asistenční mini koně a poníci všech velikostí.

Více informací o jednotlivých veletrzích najdete na webu www.forfamily.cz