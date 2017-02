Tamarind, nevzhledné, ale skvělé ovoce

Jde o plod, jehož vzhled není příliš přitažlivý, zato ale jde o ovoce skvělé chuti a výborných vlastností. Jde o ovoce, jehož chuť je velmi výrazně sladkokyselá. V případě, že vás trápí chřipka, špatné trávení, nebo zánět, spěchejte právě pro tamarind.

Odkud se tamarind vzal?

Zemí původu pro tento plod jsou africké tropické oblasti a v dnešní době je již rozšířený po celé tropické a subtropické oblasti. Tamarind roste na stejnojmenném stromu, který se může bez problémů dorůst až do závratné 18 metrové výšky. Jde o strom, pro který je naprosto nezbytné mít dostatek tepla a slunce a naopak se skvěle obejde bez pravidelné zálivky.

Vzhled tamarindu

Jde o lusky, které jsou na pohled velmi podobné například arašídům. Jeho slupka je hnědá a tvrdá a pod ní se ukrývá kolem 10 výtečných bobů. Po jeho zakoupení je dobré spotřebovat ho co nejdříve. Skvěle ho můžete využít do omáček, nebo jako přísadu do nápojů. Skvěle vám pomůže v případě, že se budete cítit přejedení, má totiž mírně projímavé účinky.

Jak správně uchovat zralý tamarind?

Jedná se o ovoce trochu náchylné na uchování. Po jeho zakoupení je tedy důležité uchovat ho na chladnějším místě, ve kterém rozhodně nebude žádný průvan. Ideálně bychom ho tedy měli skladovat v místnosti, kde se bude teplota pohybovat kolem 10°C při poměrně velké vzdušné vlhkosti. Díky tomu nám plody vydrží správně zralé tu nejdelší možnou dobu.

Pozitivní účinky na zdraví

Kromě toho, že tamarind skvěle chutná, má také výborné účinky na náš organismus. Má detoxikační schopnosti, dokáže tedy tělo zbavit zbytků alkoholu či kofeinu. Skvěle podporuje trávení a pomáhá zažívání. Kromě toho je také skvělým pomocníkem při velmi nepříjemné nemoci zvané migréna, která nám může velmi ztěžovat běžný život. Velmi se doporučuje užívat i při těhotenství, protože skvěle podporuje vývoj plodu a po porodu stejně dobře podporuje tvorbu mateřského mléka.

Vhodnost tamarindu při hubnutí

Díky tomu, že mezi hlavní vlastnosti tohoto plodu patří urychlování a zlepšování trávení se stává vhodným doplňkem i při hubnutí. Můžete ho například přidávat do různých ovocných salátů, jogurtů, ovocných drinků, nebo ho můžeme použít i při pečení.

Lze tuto exotiku pěstovat doma?

Některé exotické ovoce bývá složité sehnat na pultech vašich obchodů a tak v případě, že vás tamarind zaujal, určitě vás napadlo, jestli je možné jej vypěstovat i v našich domácích podmínkách. Rostlinu můžeme vypěstovat snadno a i celkem rychle a budeme k tomu potřebovat pouze semena. Ty by naprosto bez problémů měla začít klíčit přibližně po pár týdnech. Rostlina má ráda teplo a světlo, ideální teplotou na pěstování je rozmezí kolem 28 až 30°C. Především u rostlin mladých se musíte mít na pozoru. Jsou totiž velice citlivé na případnou změnu teplot, nebo na výkyvy v zálivce. Na co si však budete muset počkat, jsou plody. Těch se totiž dočkáte přibližně až po deseti letech. Věřte však tomu, že se rozhodně vyplatí si počkat. Do doby než rostlina začne plodit, vám rozhodně nebude dělat žádnou ostudu, protože půjde o okrasnou květinu, kterou budete moci pěstovat obdobným způsobem jako bonsaje.