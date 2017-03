Také milujete olši?

Zařizujete si vaší vysněnou zahradu a stále přemýšlíte nad tím, jaký strom do ní vybrat? Naprosto vám rozumíme, rozhodně to není lehké rozhodnutí a navíc jde jen těžko vzít zpět. V případě, že se rozhodnete pro olši, můžeme vám slíbit, že rozhodně nebudete tohoto rozhodnutí litovat. Tento strom se zařazuje do skupiny stromů břízovitých a patří mezi poměrně rychle rostoucí stromy, které však nebudou dosahovat do příliš velké výšky. Na jejích větvích můžete pozorovat okrouhlé, lepivé, listy. Od měsíce března se na stromě začínají objevovat květy v podobě dlouhých převislých jehněd. Ne všechny existující odrůdy se však hodí do zahrad, protože se liší jejich vzrůst. Za nejlepší druh, který se hodí do zahrady, považujeme olši lepkavou. Ta se totiž dorůstá pouze do výšky kolem čtyř metrů.

Odrůdy rostliny olše

olše lepkavá: Právě toto je ta odrůda, která je nejvíce vhodná do zahrad. Její listy jsou zelené a od měsíce března na ní můžeme pozorovat květy

Právě toto je ta odrůda, která je nejvíce vhodná do zahrad. Její listy jsou zelené a od měsíce března na ní můžeme pozorovat květy olše šedá: Tato odrůda se dorůstá do výšky kolem 15 metrů. Listy jsou zelené a kůra stromu je zbarvena do stříbrné až šedé

Charakteristika rostliny

Zemí původu je pro tuto rostlinu až daleký Kavkaz a Sibiř. Řadí se mezi opadavé stromy a od března na ní můžeme pozorovat žlutozelené květy v podobě jehněd. Jde o nenáročnou, dlouhověkou rostlinu, která má skvělé využití například do výsadby živých plotů, kde dokáže udělat opravdovou parádu.

Stále o pěstování pochybujete?

Pak vězte, že olše může být velmi prospěšná také vašemu zdraví. Olše totiž dokáže působit antibakteriálně a protizánětlivě. Olše totiž obsahuje velké množství galských kyselin, flavonoidů a pryskyřice. Právě díky těmto látkám má tak blahodárné a velké účinky. Olše se dá také skvěle využít také jako pro léčbu nepříjemných opruzenin. To ale stále ještě není vše. Olše se také využívá v kosmetickém průmyslu. Jen málo co totiž dokáže takto spolehlivě odstranit nevzhledné kruhy pod očima. Postačí, pokud budete extrakt z olše jemně vtírat do oblastí kolem očí a tak můžete výrazně zmírnit projevy kruhů pod očima. Tento extrakt zabírá také i na modřiny, nebo na bodnutí komárem.

Jak na správné pěstování olše

Olše se řadí mezi stromy nenáročné na pěstování, skvěle se tedy hodí do všech zahrad. Velmi dobře se jí bude dařit na slunném místě, ale vděčná bude i za místo v mírném polostínu. Co ale však opravdu potřebuje je místo, které bude dostatečně vlhké. Proto se nejlépe hodí do okolí rybníků, nebo jezer, kde bude skvěle zpevňovat břehy. Kromě vlhké půdy ještě miluje také půdu, která je bohatá na obsah humusu. Půda, ve které se tomuto stromu dařit nebude, je vápenitá. Koruna olše je poměrně bohatá, na zahradě tedy dokáže vytvořit velký a příjemný stín, který v parných letních dnech určitě velmi oceníte. V případě, že chcete olši množit, nejlepším způsobem je samovýsev, nebo výsadba řízků, která by měla probíhat na podzim. Strom je také navíc plně mrazuvzdorný, v zimních měsících se o něho tedy nebudete muset vůbec nijak speciálně starat. Nalákali jsme vás na vysazení tohoto stromu? Pokud ano, věřte nám, že rozhodně nebudete litovat, ba naopak.