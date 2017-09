Svitel latnatý-skvělý strom do menších zahrad

Máte spíše menší zahrádku a i tak byste na ní rádi vysadili nějaký strom? Pak pro vás máme naprosto ideální volbu. Tou volbou je strom, který však lze sehnat i v podobě keře. Jeho název je svitel latnatý. Tato rostlina se prozatím netěší přílišnému zájmu zahrádkářů, ale to jen díky tomu, že se zatím řadí mezi ne příliš známé. A to je jistě velká škoda, protože jde o strom opravdu úžasný. Řadí se mezi velmi dekorativní a tento charakter má od jara až do zimy. V momentě kdy se na stromku začnou objevovat listy, jsou zbarvené do světle růžové barvy, ale postupně se zbarví do barvy klasické zelené a na podzim se vybarví do žluta. V období od června až do srpna se na něm začínají objevovat krásné žluté květy. Po odkvětu rostlina vytváří také plody v podobě blanitých tobolek, které se také řadí mezi velmi dekorativní.

Charakteristika rostliny svitel

Zemí původu pro tuto rostlinu je Čína, Korea a Japonsko. Jde tedy o rostlinu s exotickým původem, výborně se však dokáže přizpůsobit našim podmínkám. Jeho výška se liší podle toho, zda pořídíme strom či keř. Může se tak pohybovat od dvou až do pěti metrů. Jde o rostlinu opravdu nenáročnou na pěstování a výborně bude vypadat jako solitérní rostlina. Využít ho však můžete také ve skupinové výsadbě. Svitel se navíc řadí mezi rostlinu vytrvalou, u které vůbec není nutné provádět řez. Svitel je také dřevinou plně mrazuvzdornou. I přes svůj poměrně exotický původ se tedy skvěle dokáže přizpůsobit našim podmínkám a navíc bude vyžadovat jen opravdu minimální péči. Jeho květy jsou poměrně drobné, ale celý strom je s nimi naprosto celý obsypaný. Zbarvené jsou žluté barvy, ale místy nám květy mohou připomínat i barvu zlatou.

Jak postupovat při správném pěstování rostliny

Svitel je rostlinou opravdu velmi nenáročnou a navíc také poměrně vděčnou. Ideálně se hodí i do menších městských zahrádek, a to zejména protože velmi dobře dokáže snášet i mírně znečištěný vzduch. Tento fakt, ale rozhodně neznamená to, že svitel nemůžete vysadit i například do oblastí horských, i zde se mu totiž bude skvěle dařit. Vzhledem k tomu, že v zemi svého původu roste jak v suchých údolích, tak i na březích vodních toků, dokáže se velmi snadno přizpůsobit různým podmínkám. Obecně však můžeme říct, že bude spíše vděčný za sucho a přílišné přemokření rád nemá. Díky tomu se řadí mezi rostliny, které nevyžadují příliš velkou zálivku. Tento fakt jistě oceníte v horkých letních dnech, kdy si budete moci být jistí tím, že vám svitel na zahradě neuschne. Naprosto vděčný vám bude za stanoviště, které se bude nacházet spíše na slunci a pokud možno bude dobře chráněno před silným větrem. Naprosto dostačující pro něho bude písčitá půda, která ani nemusí být příliš bohatá na obsah živin. V podstatě lze říci, že se mu bude dařit na místech, kde se jiným rostlinám příliš dařit nebude. Stromečky mladé a malé mohou být ze začátku náchylná na mráz, ale tato náchylnost rychle zmizí. Již od tří let naprosto bez problémů odolají teplotám až do -27°C.