Stálezelený keř mahónie

Tento keř budete ve vaší zahradě milovat především díky jeho stálezeleným listům, díky kterým se mahónie řadí do dekorativní skupiny rostlin. Listy totiž budou vypadat naprosto skvěle v jakémkoliv ročním období. Jsou kožovité a velmi lesklé a jejich barva se mění dle toho, jaké je zrovna roční období. Například v zimních měsících je jejich barva zbarvena do bronzova či do purpurové barvy. Dávejte však na ně také pozor, jsou totiž opatřeny o ostnitý kraj, o který se při troše nepozornosti můžete celkem jednoduše zranit. Kromě okrasných listů, můžete na rostlině s příchodem jara pozorovat také krásné, žluté, vonné květy, které se po svém odkvětu změní v modré bobule.

Charakteristika rostliny

Tato rostlina má svůj původ v Kanadě, Kalifornii, Mexiku a Číně. Naprosto běžně se dorůstá do výšky kolem jednoho až dvou metrů a postupem času se také velmi pěkně rozroste i do šířky. Na zahradě se tak může jednoduše stát velkou dominantou. Navíc byste nejspíš marně hledali okrasný keř, který by byl méně náročný než je tomu právě u mahónie. Velmi dobře snese místo v polostínu, jediné na co je tento keř citlivý je dostatek vláhy hlavně v zimních měsících. Způsob jejich růstu je poléhavý a právě proto se velmi hodí jako půdopokryvná rostlina. Skvěle bude vypadat v případě, že jí umístíme do společenství vyšších stromů, nebo keřů. Není ani nutné provádět v pravidelných intervalech řez rostliny. Pokud však potřebujeme odstranit větve, které nám překáží, řez provedeme nejlépe v měsíci dubnu. Jde o velmi vytrvalou rostlinu, můžeme si tedy být jistí, že za velmi málo péče nám mahónie poskytne velkou parádu na dlouhou dobu. Jde navíc o keř mrazuvzdorný, rozhodně se tedy nemusíme bát, že by ho mrazíky nějakým způsobem poškodily.

Jak na správné pěstování mahónie

U tohoto okrasného keře si můžete být naprosto jistí, že kolem něj ani náhodou nebudete muset skákat a nadměrně o něho pečovat a i přesto mahónie krásně poroste. Nejvíce se jí bude dařit, pokud jí umístíte na místo, které je spíše ve stínu, či polostínu. V případě, že jí umístíte na přímé slunce, nebude se jí příliš dařit. Ostatními nároky na pěstování je rostlina velmi podobná cesmínám. Ideální půda by měla být bohatá na živiny a stále alespoň mírně vlhká. V případě, že jsme ji vysadili do půdy velmi bohaté na živiny, s případným přihnojováním si hlavu lámat nemusíme. Pokud ale víme, že naše půda není na obsah živin zase tak bohatá, je dobré rostlinu přibližně jednou za tři týdny přihnojit pomocí hnojiva pro okrasné listnaté dřeviny. V případě, že chceme mahónii množit, činíme tak v letních měsících pomocí řízkování. Druh s názvem M. aquifolium můžeme kromě řízkování množit také pomocí dělení odnožujících výhonů. Mahónie se řadí mezi rostliny mrazuvzdorné a v případě, že je zima opravdu suchá, rozhodně nezapomínejte na jejich zálivku. Jde totiž o stálezelenou dřevinu, která vodu odpařuje velmi silně i v zimních měsících. Pokud na pravidelnou zimní zálivku zapomeneme, může se tedy velmi jednoduše stát, že nám mahónie přes zimu uschne a to by byla opravdu velká škoda.