Srovnání půjček online – vyberte si nejlepší půjčku na trhu

Kolik zvládnete vyjmenovat bankovních a nebankovních poskytovatelů půjček jen tak z hlavy a právě teď? Na pár nejznámějších poskytovatelů úvěrů si jistě vzpomenete, ale dáte do kupy úplně všechny? Aktuálně v České republice půjčky nabízí více než stovka společností disponujících licencí od ČNB. Byla by škoda připravit se o půjčku s výhodnými podmínkami, jenom proto, že ji neznáte.

Více než malé množství poskytovatelů půjček

Ještě před pár měsíci byla situace na trhu s nebankovními půjčkami téměř nekontrolovatelná. Půjčky poskytovaly doslova tisícovky nebankovních společností, které si z lidí tak trochu udělali kasičku. To se naštěstí změnilo s příchodem nového zákona o spotřebitelském úvěru na konci roku 2016. Ten zpřísnil pravidla pro všechny poskytovatele půjček a na trhu zůstala stovka prověřených společností, které si zasloužily důvěru ČNB a tím pádem i tu naší.

Přesto není v silách obyčejného člověka, který se ve světě půjček nepohybuje jako profesionál, aby se perfektně orientoval ve všech nabídkách. Většina lidí si vybaví pouze pár notoricky známých jmen nebankovních společností z reklamních spotů jako Ferratum , Kamali, Home Credit, Provident, Tesco a další. Proto se vyplatí využít možnosti srovnání nejlepších půjček online . Speciální webové stránky zvládnou porovnat desítky půjček za pár vteřin.

Čím větší konkurence, tím lepší podmínky

Velká konkurence přináší výhodnější podmínky pro zájemce o půjčky. Poskytovatelé půjček mezi sebou bojují o nové zákazníky a nabízí jim lepší a lepší podmínky. Nejedná se pouze o úrokové sazby a měsíční splátky, ale také o další doplňkové služby a zákaznický servis. Díky konkurenci si můžete vybírat. Byla by škoda nevyužít této možnosti a splácet více, než je nutné.

Banky i nebankovní společnosti se snaží nabízet něco navíc. Vedle tradičních služeb, jako je možnost pojištění schopnosti splácet, si mohou klienti užívat větší variability půjček. Sami si nastaví den splatnosti půjčky, sami se rozhodnou, kolik a jak dlouho chtějí splácet. Stále více společností ruší poplatky a nabízí možnost přerušení a odkladu splátek či změnu výše splátky dle aktuální finanční situace. Stále žádané zůstávají odměny za řádné splácení půjčky.

