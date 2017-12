Správný návod na údržbu sekaček

Podzim je ideální čas na servis všech zahradnických strojů poháněných benzínovými motory. Obvykle jsou tyto stroje po zahradnické sezóně ponechány až do jara bez povšimnutí. Pokud však předtím není provedena správná údržba, hrozí, že se sekačkám, motorovým pilám i vyžínačům rapidně zkrátí životnost. Základní údržba je velmi jednoduchá a zvládne ji každý správný zahrádkář.

Pečlivé očištění je klíčové

Ihned po posledním sezónním použití by se přístroje měly očistit. Pro odstranění zbytků trávy či dřeva, které se zachytily v ochranných krytech a dalších zákoutích přístrojů použijte špachtlí ze dřeva nebo z umělé hmoty. U sekaček je důležité pečlivě vyčistit chladicí žebra a okolí výfuku, předejdete tak riziku případného požáru. Sekačku očistěte jemným kartáčem. Při čištění její spodní části je možné ji sklopit dozadu, zapalovací svíčka však musí zůstat nahoře. Pokud se přístroj naklopí do strany, může se olej dostat do vzduchového filtru nebo k výfuku. Skříně sekaček VIKING jsou z vysoce kvalitního polymeru (plastu) odolného proti nárazům, vysoké teplotě a ultrafialovému záření – nepodléhají tedy korozi. I tak však platí obecné pravidlo: čistota, půl zdraví.

Zkontrolovat stav oleje

Stav oleje před zimní odstávkou by měl odpovídat předpisu a přístroje by měly být stále provozuschopné. Výměnu oleje můžete provést sami, nebo o to lze požádat odborníky z autorizovaného servisu. Pokud se rozhodnete provést výměnu svépomocí, je důležité se řídit pokyny uvedenými v návodu a použít doporučovanou značku a množství oleje.

Nádrž s benzínem před zimou vyprázdnit

Nádrž přístroje poháněného benzinem by měla být před zimní přestávkou prázdná. Při delším skladování (několik měsíců) se může směs paliva rozložit na jednotlivé její složky (benzín, olej a biolíh). Takto degradovanou směs již nelze znovu sloučit, a pokud ji necháme v nádrži přes zimu, může pak na jaře způsobit problémy při prvním spuštění. Nejlepší je vyprázdnit palivovou nádrž, stroj s prázdnou nádrží nastartovat a nechat motor běžet tak dlouho, dokud není palivo z palivových cest a karburátoru spotřebováno. Až v ten moment máme jistotu, že v karburátoru ani v palivovém systému nezůstanou žádné usazeniny, a membrány karburátoru nebudou celou zimu v kontaktu se zbylým palivem.

Tip: Pokud používáte pro přípravu palivové směsi oleje STIHL a vlastníte osobní auto s benzínovým motorem, bez obav můžete zbytek paliva dolít do nádrže auta. Tyto oleje jsou určeny i pro katalyzátorové motory, takže není třeba mít obavy z poškození katalyzátoru.

Zkontrolovat ostrost nožů

Nože je dobré po sezóně vymontovat a naostřit, případně nechat v odborném servisu i vyvážit. Tento postup se ostatně doporučuje po každých 25 hodinách používání, abychom tak dosáhli optimálního žacího výkonu. Nože žací lišty by měly být před prvním použitím neporušené. Pokud se na nich objeví trhlinky, musí být okamžitě vyměněny v odborném servisu. Tuto část údržby sice můžete nechat až na jaro před prvním použitím, ale je dobré ji neodkládat a splnit v rámci podzimní údržby. Můžete se tak vyhnout čekací době na nabroušení nožů v servisu během jara, kdy broušení nožů řeší každý poctivý zahrádkář.

Správný způsob skladování

Po provedení všech předešlých úkonů je vhodné najít suché bezprašné místo k uložení přístroje. Během skladování by přístroj měl být ve své standardní poloze. U sekačky to znamená, že ji nevěšíme, ani nenaklápíme a měli bychom ji přikrýt. Sekačky se spouštěcím akumulátorem musí být navíc chráněny před mrazem, aby se jeho vlivem akumulátor nepoškozoval. A samozřejmě – i když je sekačka mimo provoz, měla by být umístěna bezpečně mimo dosah dětí.