Správná volba oběhového čerpadla vám pomůže snížit náklady na domácnost

Plánujete přestavbu nebo stavbu domu a přemýšlíte, jaké zařízení si pořídit, abyste maximálně ušetřily provozní náklady na chod domácnosti? Pak určitě zvažte koupi oběhového čerpadla. Ta se používají v soustavách pro vytápění interiérů, v klimatizačních systémech, či k cirkulaci teplé vody. Nejkvalitnější oběhová čerpadla musí vyhovovat vysokým nárokům na životnost, spolehlivost a hlavně úspornost. Regulovaná oběhová čerpadla jsou schopná vám ušetřit oproti čerpadlu bez regulace až 80 % nákladů za energie. Představíme si nyní čtyři základní kritéria, jež nám usnadní jejich výběr.

Prostudujte si veškeré technické parametry

Pořídit si čerpadlo není jako si koupit rychlovarnou konvici. Ideální je proto nákup konzultovat s odborníkem, nebo alespoň důkladně problematiku prostudovat. V případě, že nahrazujeme staré čerpadlo za nové, lze vycházet z parametrů toho předchozího.

Vzhledem k současně platné legislativě to bude čerpadlo s integrovanou regulací otáček, která je klíčová pro vysokou účinnost a úspornost systému. „S dalšími parametry vám pomůže specializovaná firma jako ta naše. Například s vestavnou délkou čerpadla pro montáž, závitem i průměrem potrubí, dopravní výškou nebo průtokem,“ říká Martin Křapa ze společnosti Pumpa, která se od roku 1991 specializuje na prodej, servis a montáž čerpadel, čerpacích systémů, vodáren a jímek.

K čemu vám bude čerpadlo sloužit?

Budete čerpadlo potřebovat pro topení nebo pro oběh teplé užitkové vody (TV)? K druhému účelu slouží čerpadla, u nichž jsou v hydraulickém systému použity odolné, a především zdravotně nezávadné materiály, splňující předepsané hygienické podmínky. Toto kritérium nemusíte řešit u čerpadel pro topení.

Integrovaná regulace otáček – klíč k vysoké účinnosti i úsporám

Pro maximální úsporu energie je nejdůležitějším faktorem automatická regulace otáček čerpadla. Provoz na plný výkon po většinu dne není nutný.

„Jedná se o pět až sedm procent z celkového denního provozu,“ říká Křapa. Automatická regulace otáček také umožňuje plynulý rozběh čerpadla a snižuje nutný počet cyklu zapnuti a vypnutí, čímž zmenšuje mechanické zatížení a opotřebení jednotlivých jeho částí, tedy prodlužuje jeho životnost. „Čerpadlo s automatickou regulací tak pracuje s maximální účinností a v optimálním režimu. Díky pokročilým technologiím dokáží špičková zařízení, jakými jsou například čerpadla Alpha společnosti Grundfos, snížit spotřebu energie o 60 %. Může to ale být až 80 %,“ vysvětluje Křapa a dodává: „Je pravdou, že vysoká účinnost se promítá i do vyšší nákupní ceny. Ovšem návratnost investice je relativně rychlá. Při výměně starého neregulovaného čerpadla za špičkové čerpadlo s regulací, je návratnost kalkulována v průměru na 14 měsíců. Náklad samotného pořízení úsporného čerpadla se pak vrátí v průměru do tří let.“

Záruční a pozáruční servis

V neposlední řadě nezapomínejte na záruční a pozáruční servis. Protože i když vám čerpadlo šlape jako hodinky, může nastat nečekaný problém. „Musíte mít jistotu, že firma, od které čerpadlo kupujete, zajišťuje pro danou značku čerpadla kvalitní záruční i pozáruční servis. Také je důležité, aby vám taková firma byla schopna poradit a případně poslat technika, pokud to bude třeba. Když vám totiž oběhové čerpadlo vypoví službu a před Štědrým dnem máte najednou doma zimu, nemůžete na opravu čekat týden. I proto jsme v Pumpě zřídili nonstop servis, díky kterému můžeme zákazníkům pomáhat 24 hodin denně, 365 dní v roce,“ říká Křapa.