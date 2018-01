Soutěž o vstupenky na FOR DECOR & HOME

V polovině ledna se opět uskuteční oblíbený veletrh dekorací a dárkového zboží FOR DECOR & HOME. Zaměření této odborné akce bude prioritně na téma jarních dekorací, sv. Valentýna a Velikonoc. K vidění bude ale i dárkové zboží a dekorace s celoročním uplatněním. Přední čeští profesionálové připravují pro návštěvníky zajímavý doprovodný program. To vše od 18. do 20. ledna 2018 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Jarní veletrh FOR DECOR & HOME je primárně zaměřen na sortiment sezónního zboží spojeného s jarem, Velikonocemi, svátkem svatého Valentýna, Mezinárodním dnem žen či Dnem matek. Někteří vystavovatelé již nechají návštěvníky v předstihu nahlédnout pod pokličku Vánoc 2018. Veletrh nabídne ideální prostředí pro odborníky a obchodníky, kteří mohou vést profesní jednání a uzavírat kontrakty. Atmosféra veletrhu však slibuje také inspirativní zážitek pro všechny milovníky dekorací v podobě novinek, nejnovějších trendů či ucelených firemních kolekcí. Veletrh má kontraktační zaměření, některé z firem však nabídnou i přímý prodej nebo kontakty na své e-shopy.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatě naaranžované expozice předních českých i zahraničních firem z oboru

K vidění tak bude například nabídka renomovaných firem ANDĚL PŘEROV, AUTRONIC, BKS DECOR, DAKLS, EDWILAN, SIMONS TRADE, KERAMIKA HARASIM, KOLOUCH IMPORT, NEW GARDEN, PARAMIT a mnoho dalších. Mezi premiérové zahraniční firmy se zařadí atraktivní stánky BEROSSI, FLOWER ISLAND a PROSPERPLAST. Výrobce KOZÁK SVITAVY zase obohatí nabídku o typické dárkové zboží.

Kromě dekorací a dárkového zboží bude zastoupen i obor floristiky

Na stánku časopisu Floristika budou každý den probíhat ukázky aranžování s jarní tematikou. Známá floristka Pavlína Švecová nabídne inspiraci všem návštěvníkům ve čtvrtek od 11.00 do 12.00 hodin, v pátek od 14.00 do 15.00 hodin a v sobotu od 11.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin. Časopis Floristika zároveň vyhlásí profesionální soutěž Svatební kytice, a to 18. ledna v 11.00 hodin. Své zajímavé workshopy chystá i designérka v oboru balení dárků Radka Křivánková. Jarní veletrh FOR DECOR & HOME chystá kromě profesionální obchodní atmosféry i příjemné překvapení pro každého návštěvníka.

Vstupenky zdarma

Chcete ušetřit za vstupné na akci? Stačí nám na soutěžní mail soutez@prima-receptar.cz poslat s krátkým popiskem fotografii nějakého vašeho kutilského nebo zahrádkářského úspěchu. Vstupenku deseti šťastlivcům budeme posílat v elektronické podobě emailem.

