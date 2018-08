Sokl domu jako ze škatulky. Jak na něj?

Mít upravený dům dostavěný a dotažený do nejmenších detailů včetně soklu je vizitkou každého majitele rodinného domu. Nevypadá příliš hezky, když je sokl neomítnutý a nedodělaný, ačkoli majitelé v domě již léta bydlí. Upravit sokl přitom není tak složité a finančně náročné. Poradíme vám, jak na to.

Hlídejte kvalitu celé stavby

Měli byste sokl vyřešit vzhledově i funkčně. Kdo má pocit, že se jedná o čistě estetickou záležitost, mýlí se. Sokl u domu má ochranný a izolační význam. Správná funkčnost soklu je důležitá i vzhledem k zateplení domu. Pokud byste sokl špatně zpracovali, může se to negativně podepsat na celém domě v podobě potíže mi s hydroizolací (srážení a průniky vody do fasády) a se zateplením (úniky tepla, vznik tepelného mostu). Především jde o to uhlídat kvalitu stavby celého domu včetně soklové části.

Potřebuje tepelnou izolaci i hydroizolaci

Dříve se na sokl příliš pozornosti nesoustřeďovalo. Dnes je tomu jinak. Sokl musí mít hydroizolaci, drenáž. Jinak se může stát, že dešťová voda, která odráží od země bude zatékat pod něj. Následky v podobě mokrých map a plísně na fasádě na sebe pak většinou nenechají dlouho čekat. Zároveň je důležitá i tepelná izolace, která zabrání vzniku tepelných mostů. Proto kvalitní sokl zajistí, že dům bude od spodu v teple.

Čím obložit sokl?

Obvykle se úprava soklu provádí souběžně s rekonstrukcí fasády, nebo se soklu věnujete tehdy, když máte pocit, že neplní svoji izolační funkci. Potom je čas na provedení hydroizolace a tepelné izolace. Následně byste měli sokl obložit. Čím?

Řešením je beton. Jaké má výhody a nevýhody?

Jde o levnou variantu

Betonové tvárnice a obkladačky mohou napodobit různé povrchy i barevné varianty

Trvanlivý materiál s dlouhou životností

Nehodí se ke každému domu

Otázkou je také prodyšnost

Jaké plusy a minusy má kamenný sokl?

Hodí se pro starší domy a chalupy – podpoří historický vzhled

Výborně vypadá i u dřevěných domů a chat

Je velmi odolný vůči mrazu

Pevný

Odolává mechanickému poškození

Minimální nasákavost

Obložení je pracné

Jde o finančně nákladnou variantu

A co třeba pískovec?

Snadno se opracuje

Není nutná povrchová úprava

Hodí se k různým typům fasády

Má vyšší nasákavost

Hůře odolává mechanickému poškození

Jaké vlastnosti nabízí marmolit?

Vhodným řešením jsou i dekorativní omítky jako například marmolit. Většinou se vyrábí z přírodního mramoru. Vzbuzují dojem kamene.

Můžete s nimi docílit zajímavé efekty

Povrch soklu dokonale přizpůsobíte celé fasádě a charakteru domu

Aplikace je snadná

Úprava není příliš finančně náročná

Menší odolnost odražené dešťové vodě – je nutné hledat speciální hmoty pro úpravu soklů, které jsou vůči vodě odolnější. Běžné omítky rozhodně neobstojí, marmolit ovšem ano.

Někdo si na úpravu soklu přeje dlažbu. Jaké ta má vlastnosti?

Můžete si vybrat z různých barev a povrchů

Je pevná

Odolná mechanickému poškození

Vykazuje dlouhou životnost

Jde o pracnější řešení

Jsou lidé, kteří sáhnou i po dřevu. V čem jsou jeho kladné i záporné vlastnosti?

Má dobré tepelně izolační vlastnosti

S kvalitním nátěrem se výrazně zvýší odolnost vlhku

Dá se vybírat i z exotických dřev

Jednotlivé palubky se dají vyměnit

Exotické dřeviny, které jsou tvrdší a odolnější vlhku, jsou zároveň výrazně dražší

Bez nátěru a pravidelného ošetření dřevo neodolá vlhkosti

Jak vyřešit sokl po zateplení?

Velmi důležitý je sokl při zateplování. Jeho zateplení je řešeno současně se zateplením celého domu. Když se provádí zateplení dodatečné, je zpravidla původní sokl zakryt – musí totiž být rovněž zateplen. Může být buď ve stejné rovině s celou fasádou, nebo předsazený či podsazený – to už je na vás a na firmě, která zateplení provádí. Pak se samozřejmě řeší i zpracování soklu – může být využit stejný materiál jako na původní sokl – dlažba, marmolit atd., který bude na zatepleném povrchu.

Jakou úpravu soklu zvolit?

Záleží především na samotném charakteru stavby. Jde o to, aby se k ní sokl hodil. Jiný sokl bude pasovat k moderní zděné krychli, jiný k rustikální venkovské chalupě nebo rekreační dřevěné chatě. Další podstatnou otázkou je odolnost vůči odražené dešťové vodě – z tohoto pohledu je výbornou volbou kámen i dlažba, ale i marmolit plně vyhovuje – jde totiž o speciální hmotu určenou přímo pro sokly.