Snídaňový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů

Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu s sebou nese také jedinečný koncept Férové snídaně, který probíhá pouze v České republice. Akce se koná v Česku již posedmé, letos připadá na tuto sobotu, tedy 13.května. Ve stejný čas se na více než stovce míst sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele a pěstitelky, jejichž plodiny se dostávají na náš stůl. Původně se zapojilo asi 40 měst. Ročník 2016 pak ale přilákal tisíce snídajících na více než 160 míst.

Společným piknikem lidé vyjádří podporu nejen místním pěstitelům, ale i producentům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky zapojeným do systému fair trade. Ti mohou pěstovat s ohledem na životní prostředí, jejich děti mohou chodit do školy a za svoji práci dostávají spravedlivě zaplaceno.

Princip snídaně je jednoduchý

Účastníci si přinesou vlastní dobroty, ať už fairtradové nebo lokální a ochutnají to, co přinesli ostatní. Nevíte, co donést? Zkuste sehnat třeba mléko od místního maloproducenta a máte vyhráno. Fair trade kávu zcela jistě přinese někdo jiný.

Snídá se i ve vašem okolí? Zjistíte na mapě na webu pořadatele NaZemi ferovasnidane.cz